Boj o první místo, nebo strach o postup? Junioři hrají proti nebezpečným Dánům o hodně

Hokejová dvacítka s Dánskem ještě nikdy neprohrála, ovšem naposledy s ním svedla dramatickou bitvu. Dnešní měření sil na mistrovství světa v Kanadě začíná v 19:00 (ČT sport, náš online přenos). Češi kvůli zamotané skupině hrají o hodně.

Praha – Tréninkový duel. Povinná výhra. Snadné sousto. Dřívější střety s Dánskem neslibovaly drama, ale doba se změnila. Před dvěma roky vyzrála dvacítka na domnělého outsidera až v prodloužení, což hodně zkomplikovalo její cestu do play-off.

Letos může nastat něco podobného. Češi hrají o hodně. Vítězství jim dá šanci na skupinové prvenství, porážka ohrozí postup do čtvrtfinále. Nejistotu umocňují nečekané výsledky. Klišé, že každý může porazit každého, v tomto případě platí. Scénářů, jak skupina může dopadnout, je opravdu mnoho.

Zatímco v Torontu vše probíhá podle předpokladů (Slovensko s Lotyšskem favoritům nestačí), v Montrealu vyhlásili kandidáti na boj o udržení vzpouru. Šokovali hlavně Dánové, kteří porazili úřadující mistry z Finska 3:2. Fakt, že "trpaslík" vystřelil jen desetkrát, tabulku nezajímá.

"Dánsko bychom měli porazit vždycky. Nebo mu aspoň dát víc než dva góly. Nevím, co říct. Neexistuje omluva," soukal ze sebe finský kapitán Olli Juolevi. Jeho tým je po dvou zápasech poslední bez jediného bodu a potřebuje zabrat.

Selhání favorita pečlivě sledoval z hlediště český kouč Jakub Petr. "Finové nám víceméně dali návod, jak proti Dánům nehrát," uvedl pro hokej.cz. "Vypadali strašně krásně, jsou to bruslaři. Jenže přihrávkami a střelbou do odkryté branky cesta nevede."

"Když porazíte někoho, s kým jste doteď jen prohrávali, je to něco extra," prohlásil po skalpu Finska bek Christian Mieritz. "Tenhle náš ročník je výjimečný, je mezi námi dobrá chemie. Řekl bych, že díky tomu jsme vyhráli."

Hned jak doběhly poslední vteřiny, mladí Dánové začali slavit, jako kdyby získali medaili. K té mají ještě daleko, ovšem mezi elitou už nepůsobí jako nesmělí návštěvníci, což dokládají dvě čtvrtfinálové účasti v řadě.

Chytat bude Vladař, Zacha nejspíš nepřijede

Že se na severu Evropy rodí hokejová země, kterou je třeba brát vážně, dokládá také draft NHL. Na tom posledním našli potenciálního zaměstnavatele tři Dánové, nejvíc v historii.

Tým kouče Olafa Ellera tentokrát nemá hvězdu kalibru Nikolaje Ehlerse, kvalitu mu však dodávají hráči se zkušenostmi ze Švédska.

Aby Češi nedopustili další překvapení, musí zkrotit efektivní dánské protiútoky a přelstít tuhou obranu, která jako jediná neinkasovala v oslabení. Zapotřebí bude důraz. Proto chtěl kouč Petr na tréninku vidět střelbu od modré čáry a clonění. Zároveň prozradil, že do brány poprvé nasadí Daniela Vladaře, naději Bostonu.

Mimochodem, pořád není vyloučený příjezd útočníka Pavla Zachy, spíš k němu ale nedojde. "Volali jsme si, moc nevidím, že by přijel. V New Jersey s ním počítají do týmu," prohlásil pro hokej.cz Zachův dobrý kamarád Jakub Zbořil.

