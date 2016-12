Hrdý kouč juniorů: Nesložili jsme zbraně, ukázali charakter. Štve ho ale počet vyloučených

před 1 hodinou

Česká juniorská reprezentace na MS v hokeji prohrávala se Švýcarskem už 1:3, ve třetí třetině ale dokázala manko dotáhnout a získat alespoň bod.

Montreal – Čeští hokejisté ve druhém utkání na mistrovství světa hráčů do 20 let nepodali optimální výkon, přesto potěšili kouče Jakuba Petra bojovností. Díky ní vydřeli ze zápasu proti Švýcarsku po nepříznivém vývoji alespoň bod. Petr přiznal, že při dvoubrankovém manku se zdál být bodový zisk daleko.

Když útočník Damien Riat ukončil už po 23 vteřinách gólem přesilovku Švýcarů ve 49. minutě a zvýšil na 3:1, zdálo se být po nadějích. "Při hře čtyři na čtyři jsme udělali další faul a šli do tří. Po gólu na 3:1 to vypadalo, že je zápas už ztracený," připustil Petr.

Jenže jeho svěřenci ukázali bojovnost a charakter a vrátili se do zápasu. "Jsem na kluky hrdý, že za toho stavu nesložili zbraně. Střídačka pořád žila a do poslední chvíle věřila ve srovnání," potěšilo šéfa české střídačky. "Za to, co jsme předvedli ve třetí třetině, jsme si nějaký bod zasloužili," doplnil obránce František Hrdinka.

Vyrovnání zařídil v poslední desetiminutovce dvěma trefami útočník Filip Chlapík, gól na 3:3 dal při power play v čase 59:44. "Jsem za to samozřejmě rád, vždycky to potěší. Všichni jsme věřili ve vyrovnání, povzbuzovali se a dopadlo to," radoval se Chlapík.

V prodloužení hráli moc profesorsky

Všechny ale mrzelo, že prodloužení skončilo už po 23 vteřinách brejkem, na jehož konci Nico Hischier prostřelil gólmana Jakuba Škarka a rozhodl. "V prodloužení jsme hráli moc profesorsky, bez pohybu u modré čáry. Spíš jsme měli útočné pásmo pustit, udržet se na kotouči, vystřídat. Získaný bod ale může mít v konečném zúčtování hodně velkou cenu," podotkl Petr.

Češi soupeře celkově přestříleli 39:22, ale také si připsali sedm trestů, zatímco soupeř jen čtyři. A Švýcaři dvakrát vyloučení potrestali. "Hodně mě štve velký počet vyloučených, speciálně ve druhé třetině. Jejich přesilovka má kvalitu, a když jdou vyloučení takhle za sebou, dřív nebo později vás potrestají," zlobil se Petr.

Pro další pokračování turnaje už nemůže počítat s bekem Davidem Kvasničkou, který se zranil v úvodním utkání proti Finsku. "Na turnaji bohužel skončil, i když to není zranění dlouhodobějšího charakteru, doba rekonvalescence se odhaduje na deset až čtrnáct dní," uvedl Petr.

Stále mohou dopsat Pavla Zachu

Český tým ale může na soupisku dopsat ještě jedno jméno. Ve hře je stále možnost posílení o útočníka New Jersey Devils Pavla Zachu. "Tato varianta pořád existuje. Máme do středečního večera čas se rozhodnout, jestli zapíšeme obránce, nebo útočníka," řekl Petr.

Dalším soupeřem jeho výběru bude ve čtvrtek od 19 hodin SEČ tým Dánska. Dnes mají čeští mladíci vedle přípravy na zápas i prostor k odpočinku. "Máme klasicky trénink, poté nás čeká analýza obou odehraných utkání. Odpoledne máme volný program, po něm proběhne první příprava na utkání s Dánskem," nastínil Petr.

Volný den vítají také hráči. "Den pauzy nám pomůže k tomu, abychom si vyčistili hlavy, protože proti Dánsku to bude znovu velice těžké utkání. S klukama se podíváme do města, trošku se odreagujeme od hokeje. Pak zase přepneme a budeme se soustředit na další zápas," doplnil Chlapík.

autoři: ČTK, Sport | před 1 hodinou