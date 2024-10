Vzkaz 3333 fanouškům. Zatraceně vás zbožňuju, užijte si Oktoberfest, řekl Friis

Trenér Lars Friis neskrýval po remíze 1:1 se Stuttgartem ve druhém utkání ligové fáze Ligy mistrů spokojenost nejen s výkonem fotbalistů Sparty, ale i výstavní vyrovnávací trefou záložníka Kaana Kairinena.

Na tiskové konferenci prohlásil, že finský reprezentant vymetl v rohu branky všechny pavučiny. Ocenil také příznivce letenského celku, kterých na vyprodaný šedesátitisícový stadion dorazilo 3333. Doufá, že si před návratem domů vychutnají místní Oktoberfest.

Obhájci českého titulu doháněli od sedmé minuty ztrátu, Kairinen však ve 32. minutě parádní střelou z přímého kopu zpoza šestnáctky náskok domácích smazal. "Bylo to krásné, viďte? Teď už v rohu branky nejsou žádné pavučiny, vymetl to tam," řekl Friis.

"Určitě si pamatujete i gól Qazima Laciho z přímého kopu v minulé sezoně proti FC Kodaň (v domácí odvetě 3. předkola LM). To byla taky paráda. Máme dobré střelce. Kaan si to zaslouží. Tvrdě na hřišti dře stejně jako na tréninku, přidává si. Snaží se být lepší každý den. Jestli si někdo zaslouží úspěch, je to pan Kairinen," uvedl osmačtyřicetiletý Dán.

K zisku bodu podle něj přispěli i příznivci Sparty. "Musím ocenit fanoušky. Je úžasné hrát v Německu a při pohledu do rohu stadionu vidět 3333 příznivců, kteří sem přicestovali a váleli tu. Zatraceně je zbožňuju. Jsem opravdu hrdý, jak můj tým podporují. Společně jsme strašně silní. Pomohli nám k zisku bodu. Doufám, že si před návratem domů vychutnají místní Oktoberfest. Jsou úžasní," mínil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Sparta má z úvodních dvou duelů nového formátu soutěže čtyři body, v prvním zdolala doma Salcburk 3:0. V dalším kole se představí na stadionu jednoho z největších favoritů na prvenství Manchesteru City.

"Před několika týdny jsme se dostali do Ligy mistrů po dlouhé, dlouhé době (19 letech). To byl velký cíl klubu a fanoušků. Teď máme z prvních dvou zápasů čtyři body, víc si přát nemůžeme," hodnotil Friis.

"Hráli jsme nejen proti špičkovému bundesligovému mužstvu, ale i jednomu z větších evropských celků. To říkám proto, že jsem viděl jejich zápas s Realem Madrid, zvlášť v první půli hráli proti němu velmi dobře a měli smůlu, že z toho nic nevytěžili," připomněl stuttgartskou prohru 1:3.

Ocenil, že s jeho svěřenci neotřásla úvodní trefa domácích. "Inkasovali jsme brzy, ale pak jsme předvedli sparťanskou mentalitu. Ve spoustě pohárových zápasů jsme se dokázali vrátit, i když to vypadalo, že jsme dole. Přestože se zdá, že to jde z kopce, dovedeme se oklepat. Upřímně si myslím, že jsme se hodně poučili z dvojzápasu s Liverpoolem v minulé sezoně. Byla to dobrá zkušenost," vzpomněl Friis na březnové osmifinále Evropské ligy, v němž Sparta podlehla anglickému celku 1:5 na Letné a 1:6 na Anfieldu.

Výkon ve Stuttgartu ho potěšil. "S prvním poločasem jsme byli opravdu spokojení. Měli jsme i další pološance a přechody do útoku, ale nevyužili jsme jich. Ve druhé půli jsme se dostali pod tlak, což nebylo v plánu. Je třeba za to Stuttgart ocenit," podotkl.

"Před hráči ale musím smeknout, jak to během druhé půle oddřeli, aby udrželi remízu. S výkonem jsem hodně spokojený," uzavřel Friis, jehož tým čeká v neděli ligové derby na hřišti vedoucí Slavie.

