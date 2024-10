Sparta obrala německého favorita. Bod ve Stuttgartu vystřelil parádní trefou Kairinen

Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali ve druhém utkání ligové fáze Ligy mistrů ve Stuttgartu 1:1. Letenští jsou v elitní soutěži stále neporaženi, před dvěma týdny doma zdolali Salcburk 3:0.

Druhý tým uplynulé sezony německé ligy poslal do vedení v sedmé minutě Enzo Millot. Ještě v prvním poločase srovnal parádní střelou z přímého kopu Kaan Kairinen.

Úřadující čeští mistři si za remízu připsali 700 tisíc eur (zhruba 17,7 milionu korun). V dalším utkání Ligy mistrů se 23. října představí na stadionu Manchesteru City. Stuttgart získal v novém formátu soutěže první bod, na úvod prohrál na hřišti obhájce trofeje Realu Madrid 1:3.

"Máme z prvních dvou zápasů čtyři body, víc si přát nemůžeme. Dnes jsme hráli nejen proti špičkovému bundesligovému mužstvu, ale i jednomu z nejlepších celků v Evropě. Byl to těžký zápas," prohlásil na tiskové konferenci dánský trenér Sparty Lars Friis.

Do vyprodané Areny Stuttgart dorazilo 60 tisíc diváků, kteří si Ligu mistrů v hlavním městě spolkové země Bádenska-Württemberska vychutnali poprvé od února 2010. Historicky nejúspěšnější český tým přijelo podpořit 3333 fanoušků. Soupeři se utkali v pohárech premiérově.

"Musím ocenit fanoušky. Je úžasné hrát v Německu a při pohledu do rohu stadionu tam vidět tolik příznivců, kteří sem přicestovali a váleli tu. Zatraceně je zbožňuju. Jsem opravdu hrdý, jak můj tým podporují. Společně jsme strašně silní. Pomohli nám k zisku bodu. Doufám, že si před návratem domů vychutnají místní Oktoberfest. Jsou úžasní," řekl Friis.

V páté minutě se Sparta, která v pátek doma podlehla v lize Olomouci 2:3, po chybné zpětné přihrávce domácích dostala do přečíslení, avšak ho nevyřešila dobře. Naopak německý vicemistr svou první příležitost zužitkoval. Mittelstädt odcentroval před branku a Millot, jehož neubránil Ryneš, hlavičkou k tyči otevřel skóre. Francouzský záložník dal gól ve třetím soutěžním utkání po sobě.

Pražané málem srovnali po standardní situaci. Kairinen nacentroval a Vitíkovu hlavičku zastavila tyč. V 27. minutě si za obranu Sparty naběhl na centrovaný míč Undav, vyběhnutého brankáře Vindahla ale nepřekonal.

O pět minut později se hosté dočkali srovnání, když se Kairinen pomocí odrazu od tyče prosadil výstavní trefou z přímého kopu. Finský reprezentant navázal na gól proti Salcburku. "Hezčí gól jsem pravděpodobně nikdy nedal. Je to ta nejlepší branka v mé kariéře. Přesně takhle to trénuju. Podobně jako každé dítě jsem snil o takové trefě z přímého kopu. Nikdy na to nezapomenu," mínil Kairinen.

V 39. minutě Letenští sahali po obratu. Na Rynešův centr si naskočil mezi dva protihráče Birmančevič a hlavičku srbského křídelníka zastavilo břevno.

Domácí začali druhou půli náporem. Undav vystihl Vindahlovu rozehrávku, dánský gólman však proti němu zakročil a ihned tak napravil svou chybu. Udeřit mohla i Sparta. Do Zeleného střely se obětavě vložil Chabot a Birmančevič po odrazu balonu zblízka nepokořil Nübela.

"Byl jsem pomalý, mohl jsem si to líp zpracovat. Nepřipravil jsem si to úplně špatně, ale hrozně mi to trvalo a pak se mi tam dostal protihráč a zablokoval mi střelu. Byla to ode mě pomalá práce," uvedl Zelený.

Domácí poté pokračovali v tlaku, střelec vedoucí branky Millot však sparťanskou obranu z vápna nepropálil. Po následném rohu se k míči dostal střídající Chase, i jeho střelu odvrátili sparťané do zámezí. Při další akci zamířil Stiller pouze do Vindahlovy náruče. Domácí stupňovali tlak, Vindahl si ale poradil i s ranou střídajícího Riedera.

"Byl to těžký zápas. S prvním poločasem jsme byli opravdu spokojení. Ve druhé půli jsme se dostali pod tlak, což nebylo v plánu. Před hráči ale musím smeknout, jak to během druhé půle oddřeli, aby udrželi remízu. S výkonem jsem hodně spokojený," řekl Friis.

Stuttgart doma v pohárech nevyhrál posledních osm utkání, z toho pošesté remizoval. České týmy v pohárech na půdě německého soupeře v 15 utkáních za sebou nezvítězily, minulý čtvrtek Plzeň v Evropské lize taktéž remizovala ve Frankfurtu 3:3.

V součtu s kvalifikací Sparta v této sezoně LM neprohrála ani osmý zápas. Vedle Manchesteru City ještě vyzve Brest, Atlético Madrid, Feyenoord Rotterdam, který vede jejich někdejší kouč Brian Priske, Inter Milán a Leverkusen.

Utkání 2. kola fotbalové Ligy mistrů:

VfB Stuttgart - Sparta Praha 1:1 (1:1)

Branky: 7. Millot - 32. Kairinen. Rozhodčí: Lukjančukas - Mirauskas, Kazlauskas (všichni Lit.) - Brisard (video, Fr.). ŽK: Stenzel - Kairinen. Diváci: 60.000 (vyprodáno).

Sestavy:

Stuttgart: Nübel - Stenzel (62. Chase), Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor (76. Touré), Stiller - Millot, Undav, Leweling (84. Rieder) - Demirovič (62. Führich). Trenér: Hoeness.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Zelený - Preciado, Kairinen, Laci (70. Sadílek), Ryneš - Birmančevič, Haraslín (81. Krasniqi) - Rrahmani (70. Olatunji). Trenér: Friis.

Tabulka:

1. Brest 2 2 0 0 6:1 6 2. Sparta Praha 2 1 1 0 4:1 4 3. Bayern Mnichov 1 1 0 0 9:2 3 4. Celtic 1 1 0 0 5:1 3 5. Leverkusen 1 1 0 0 4:0 3 6. Aston Villa 1 1 0 0 3:0 3 Dortmund 1 1 0 0 3:0 3 8. Liverpool 1 1 0 0 3:1 3 Real Madrid 1 1 0 0 3:1 3 Juventus Turín 1 1 0 0 3:1 3 11. Sporting Lisabon 1 1 0 0 2:0 3 12. Benfica Lisabon 1 1 0 0 2:1 3 Atlético Madrid 1 1 0 0 2:1 3 Monako 1 1 0 0 2:1 3 15. Paris St. Germain 1 1 0 0 1:0 3 16. Inter Milán 1 0 1 0 0:0 1 Šachtar Doněck 1 0 1 0 0:0 1 Manchester City 1 0 1 0 0:0 1 Arsenal 1 0 1 0 0:0 1 Bergamo 1 0 1 0 0:0 1 Boloňa 1 0 1 0 0:0 1 22. Stuttgart 2 0 1 1 2:4 1 23. FC Barcelona 1 0 0 1 1:2 0 Lipsko 1 0 0 1 1:2 0 Crvena zvezda Bělehrad 1 0 0 1 1:2 0 Štýrský Hradec 1 0 0 1 1:2 0 27. Girona 1 0 0 1 0:1 0 28. AC Milán 1 0 0 1 1:3 0 PSV Eindhoven 1 0 0 1 1:3 0 30. Lille 1 0 0 1 0:2 0 31. FC Bruggy 1 0 0 1 0:3 0 Bern 1 0 0 1 0:3 0 33. Slovan Bratislava 1 0 0 1 1:5 0 34. Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 0:4 0 35. Dinamo Záhřeb 1 0 0 1 2:9 0 36. Salcburk 2 0 0 2 0:7 0

