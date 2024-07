"Šokující statistika." Francie ničí fotbal, ale je jí to jedno. Ještě se diví kritice

Nudné, taktikou svázané Euro. Tenhle šampionát už se nelichotivé nálepky s největší pravděpodobností nezbaví. Většina zápasů atraktivní podívanou nepřinesla a některé týmy ji zatím nedokázaly nabídnout, přestože už postoupily do semifinále. Třeba hvězdami nabitá Francie. Ze hry ještě nedala gól.

Není divu, že bookmakeři změnili před startem semifinále své prognózy. Anglie a Francie už nejsou největšími favority.

Nahradilo je Španělsko, v podstatě jediný tým, který je na šampionátu schopný porážet své soupeře starým dobrým způsobem. Tedy tím, že vstřelí nějaké góly.

Právě dravému výběru trenéra Luise de la Fuenteho bude proto přát úspěch většina nestranných fanoušků. Španělé se v dnešním semifinále utkají s Francií a bilance obou gigantů snad nemůže být rozdílnější. Podobně jako dojem, který zatím v Německu zanechávají.

Španělé vyhráli všech pět svých zápasů, nastříleli přitom jedenáct gólů, porazili Chorvaty, Italy nebo ve čtvrtfinále po prodloužení Němce.

Bavili rychlou křídelní hrou, krásnými trefami a nabídli hned několik aspirantů na místa v All Star týmu turnaje: šestnáctiletého Lamina Yamala, dalšího mladého rychlíka Nica Williamse, samozřejmě precizně pracujícího středního záložníka Rodriho, ale i vedle něj operujícího Fabiana Ruize nebo produktivního "náhradníka" Daniho Olma.

Francie naproti tomu zatím bolestně nudila, za celý turnaj vstřelila pouhé tři branky.

Přesněji řečeno jen jeden, který zaznamenal hvězdný Kylian Mbappé z pokutového kopu proti Polákům. Zbylé dva byly vlastní.

"Kdyby Francouzi hráli u mě na dvorku, zatáhl bych závěsy," prohlásil po nudném čtvrtfinále anglický fotbalový expert Chris Sutton. Šlágr proti Portugalsku nepřinesl ani jeden gól, po 120 minutách se šlo na penalty a ty zvládli o něco lépe Deschampsovi chlapci.

"Žádný tým v historii turnaje nezůstal bez gólu ze hry déle než Francie. S řadou útočných talentů, které má k dispozici, je to vpravdě šokující statistika," napsala v analýze stanice BBC.

Deník The Independent zase s dávkou sarkasmu chválil Deschampsův způsob, jak vyhrát velký turnaj.

"Francie je dva zápasy od neobyčejného úspěchu. Může vyhrát Euro, aniž by kdokoli z jejího týmu dal gól ze hry," napsal deník. Kanté a spol. by tím podle autora ještě překonali defenzivní majstrštyk Řeků z Eura 2004.

"Na rozdíl od nich ale Francouzi mají celou galaxii útočného talentu. Dali čtyři a tři góly v posledních dvou finále mistrovství světa. Mají Mbappého, zřejmě nejlepšího hráče světa pro následujících několik let. Ale třeba bude totálním triumfem Deschampse právě to, že toho docílí po svém," zamyslel se The Independent.

A byl konkrétní. "Zatím je to styl, který je koktejlem vlastních gólů, patových situací, prodloužení a penaltových kopů," dodal.

Bývalý elitní anglický obránce Rio Ferdinand prohlásil, že Francouzi a jejich herní plán "ničí fotbal". Snažil se najít pozitiva, ale i jeho hodnocení vyznělo spíše ironicky.

Zmínil odolnost a výdrž, kterou se Francouzi zatím v turnaji prezentovali a pak odevzdaně dodal: "A vstřelili pár opravdu pěkných penalt v rozstřelu."

Veškerá kritika jde ale mimo Francouze. "Zmínili jsme styl fotbalu, ale záleží na tom Francii vůbec?" ptal se Ferdinand. Nezáleží, dokonce to vypadá, jako by je oprávněné kritické hlasy lehce popuzovaly. Vždyť jsme v semifinále, tak co, dávají Mbappé a spol. ostentativně najevo.

"Když nedáváte góly, je v tu chvíli lepší je nedostávat," blýskl se neprůstřelným argumentem Deschamps. "Já jsem hlavní trenér, který je defenzivní. Takže můj tým brání," dodal.

Obrannou hru skutečně nutno ocenit. Francie zatím na šampionátu dostala jediný gól, od Poláka Roberta Lewandowského z penalty. Září brankář Mike Maignan, ale zejména obranná zeď v čele se stoperem Arsenalu Williamem Salibou, kterou jistí "všudybýlek" N'Golo Kanté a místy až tříčlenná defenzivní záloha.

Úvodní semifinále Eura mezi Francií a Španělskem bude on-line deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži ZDE.