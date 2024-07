"Ego jako černá díra." Portugalci utěšovali nešťastníka, Ronaldo si šel po svých

Portugalci skončili na Euru po penaltovém rozstřelu, při čtvrtfinálovém zápase s Francií přitom zůstal celých 120 minut na trávníku devětatřicetiletý Cristiano Ronaldo. Znovu se celým kláním protrápil a špičkoví mladší útočníci Diogo Jota, Goncalo Ramos nebo Pedro Neto nedostali v důležitém souboji ani minutu.

Ten kontrast bil do očí. Když Cristiano Ronaldo v prodloužení osmifinále proti Slovincům nedal penaltu a skončil ještě před koncem utkání v slzách, dočkal se bezmezné podpory od spoluhráčů.

Jeden po druhém ho utěšovali, povzbuzovali, hecovali k tomu, aby svou hlavu znovu hrdě pozvedl vzhůru.

Ještě o něco těžší moment prožíval v pátek večer po čtvrfinálovém rozstřelu proti Francii Joao Félix. Jako jediný ze všech svůj kop z puntíku neproměnil, po rozhodující trefě Théa Hernandeze se proto sesypal v těžkém přívalu zoufalství.

"Mendes k němu běžel, Palhinha k němu běžel, Semedo k němu běžel. Pepe odložil svůj vlastní smutek a běžel k němu také. Projevil se tým a smutné je, že jsme to neviděli. Jeden muž totiž k Félixovi neutíkal. Místo toho kráčel opačným směrem, šel si po svých, pronásledován pouze chtivým pohledem kamery. Byl to Cristiano Ronaldo," napsal ve své reportáži přímo z hamburského stadionu Jonathan Liew z britského listu The Guardian.

Podle autora mohlo jít o jednu z nezapomenutelných čtvrtfinálových bitev, místo toho ale byla její podstatná část fanouškům ukradena. Právě kvůli pozornosti, jakou si pro sebe znovu usurpoval útočník saúdskoarabského An-Nassru.

"Ukradena byla pozornost, ukradeny byly minuty lepším hráčům, kteří měli být na hřišti. Čím méně toho Ronaldo dělá, tím důležitějším jako by se stával. Všechno do sebe vsakuje jako černá díra," napsal reportér v článku s titulkem "Portugalsko vs. Francie: galaktická bitva ztracená v černé díře ega jednoho muže".

Portugalsko podle na neustálé protežování legendárního fotbalisty nosícího přezdívku CR7 doplatilo.

"Sabotáž je kompletní. Jeden z nejtalentovanějších týmů, jaké byly kdy na této úrovni sestaveny, mizí v té samé černé díře. Bylo hrozné to sledovat," dodal.

Podobné hodnocení přinesla i stanice SkySports. V analýze pojmenovala fakt, že Ronaldo nebyl za 240 minut play off střídán, přestože Portugalsko za celou dobu nedalo ani gól, jako absurdní.

"To, co Portugalci předvedli, bylo alarmující. Proč zvolili Ronalda před hojností talentu na své lavičce? Jota a Ramos se vůbec nedostali na hřiště. Bruno Fernandes musel jít ze hry, ale nulový, trápící se Ronaldo zůstával," uvedla Laura Hunter ze SkySports.

Podle většiny ohlasů šlo o smutný Ronaldův konec, rozhodnutí španělského trenéra portugalského národního týmu Roberta Martíneze byly hodnoceny jako nepochopitelné.

Zvlášť, když Selecao už na MS 2022 ukázali, že to bez Ronalda jde. Ve chvíli, kdy místo něj v osmifinále v Kataru nastoupil Goncalo Ramos, zaznamenal při vysoké výhře nad Švýcarskem hattrick.

Ronaldo už dal na vědomí, že šlo o jeho poslední Euro. V dresu Portugalska jich odehrál šest, k tomu čtyři světové šampionáty. V pátek se stal prvním hráčem, který dosáhl mezníku 30 zápasů na mistrovství Evropy.