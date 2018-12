Znovu Teplice. Fotbalová Sparta vyzve v poháru svého posledního přemožitele

před 29 minutami

Fotbalisté Sparty se ve čtvrtfinále poháru MOL Cup představí v Teplicích, které jim v neděli na Letné uštědřily v lize porážku 0:1. Obhájce trofeje Slavia se představí doma proti Karviné. Dnešní los v Praze v podání Karla Poborského pak k sobě přiřadil také Ostravu s Libercem a Bohemians Praha 1905 s Olomoucí. Oficiálním hracím termínem je 3. duben.

Sparta bude mít Teplicím v poháru co vracet, jelikož v lize ji tým ze Stínadel připravil o domácí neporazitelnost. "Jsem rád, že hrajeme s Teplicemi, se kterými máme dobré vztahy. Teď nás (trenér Teplic a bývalý asistent ve Spartě) Standa Hejkal obral o tři body, tak mu to snad vrátíme," řekl zástupce Sparty Josef Krula. "Zatím se nám moc nedařilo, ale věřím, že se dáme přes zimu dohromady a bude to lepší," dodal.

To Teplice los moc nepotěšil. "Měl jsem instrukce hlavně nedostat Spartu, tak budu od trenéra asi zbičovaný. Ale teď jsme ji porazili, což byla velká euforie, protože na Spartě se jen tak nevyhrává. Tak snad na to navážeme," prohlásil sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek.

Slavia se už podeváté z posledních 11 pohárových zápasů představí na domácím hřišti, kam přicestuje Karviná. A to se navíc květnové finále hrálo na neutrálním hřišti.

"Za poslední dva roky jsme hráli snad jen jednou venku. Jsme rádi, že je k nám los takhle příznivý, protože je příjemné se v tom nabitém programu vyhnout cestování," připustil sekretář Slavie Jiří Vrba. "S Karvinou jsme hráli nedávno a byl to pro nás hodně těžký zápas. Krátce nato tam prohrál Jablonec, takže se ukazuje, že není snadných soupeřů," dodal.

Los čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cupu:

Baník Ostrava - Slovan Liberec, Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc, Slavia Praha - MFK Karviná, FK Teplice - Sparta Praha.