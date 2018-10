Naposledy vyhrál Real s Espanyolem skoro na den před měsícem. Poté přišel debakl 0:3 na půdě Sevilly, domácí bezbranková remíza s městským rivalem Atléticem a dvě potupné porážky s outsidery. Nejprve 0:1 na hřišti Alavesu a posledně dokonce na domácím hřišti s Levante, ze jehož brejkové hry by si Plzeň chtěl vzít příklad. Kouč Lopetegui je tak pod velkým tlakem. Dvaapadesátiletého kouče by spasilo jedině vysoké vítězství nad Plzní a tři body z nedělního El Clásica. A to ještě vůbec není jisté.