Real měl v posledních zápasech smůlu. My můžeme jen překvapit, hlásí Vrba

před 2 hodinami

Viktoria podle svého kouče může v úterním zápase Ligy mistrů na věhlasném stadionu Santiago Bernabéu jen překvapit.

Madrid - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba považuje Real Madrid za jeden z nejlepších týmů světa a jeho současnou pětizápasovou sérii bez vítězství přisuzuje hlavně smůle.

"Samozřejmě, že mám respekt. Real Madrid nedávno získal Champions League, patří možná ke čtyřem pěti nejlepším mužstvům na světě," řekl Vrba na tiskové konferenci v Madridu.

Favorizovaný Real se ale výsledkově nečekaně trápí. Vítěz posledních tří ročníků Ligy mistrů prohrál čtyři z posledních pěti soutěžních utkání a dal při tom jediný gól. "Momentální výsledky sice jsou pro Real špatné, ale pokud se budu dívat na herní projev, tak Real má prostě svou tvář a kvalitu. Měl obrovskou smůlu v těch posledních zápasech," prohlásil Vrba.

"Real má svou kvalitu a hráče, kteří patří k top hráčům na světě. Mají možnosti doplňovat hráče. Prostě to tak je, musíme to respektovat a můžeme tady zítra maximálně překvapit," doplnil čtyřiapadesátiletý kouč, jehož svěřenci v minulém utkání ve skupině LM utrpěli s AS Řím debakl 0:5.

Čeští šampioni by si mohli vzít příklad z Levante, které v sobotním ligovém duelu na hřišti Realu rovněž jako outsider zvítězilo 2:1. "Většina španělských mužstev, zvlášť nahoře do nějakého osmého místa, má svou kvalitu a jsou schopni porazit kohokoliv. Real hrál zase hodně nátlakově, tak Levante asi využilo svůj prostor a potrestalo je," konstatoval Vrba.

Neprozradil, zda proti Realu nastoupí slovenský brankář Matúš Kozáčik, nebo jeho konkurent Aleš Hruška. Ten za Plzeň odchytal poslední tři soutěžní zápasy a především v pátek proti Bohemians 1905 (2:2) podal špičkový výkon. "Já mám jasno a oni určitě tuší," podotkl bývalý trenér české reprezentace, kterému budou chybět zranění záložníci Jan Kopic, Jan Kovařík a Daniel Kolář.