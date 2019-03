My se dnes ale budeme věnovat jinému duelu. Atraktivnějším je dnes duel Paris St. Germain a Manchesteru United. V druhém utkání se představí Porto proti AS Řím. Odveta v Paříži by měla být klidnější pro domácí PSG, které excelovalo na Old Trafford, odkud si přivezlo výhru 2:0 i bez svých ofenzivních opor Neymara a Cavaniho. Neymar chybí i dnes v domácí odvetě, Cavani je už připraven mezi náhradníky. Přesto jsou díky náskoku svěřenci Tomase Tuchela velkými favority. Od prvního utkání s Red Devils Pařížané čtyřikrát vyhráli v lize a jedenkrát ve francouzském poháru.