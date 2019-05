My se však dnes budeme věnovat prvnímu utkání nadstavbové části, do kterého nastoupí zatím vedoucí Slavia. Ta je sice stále na prvním místě, ale v předposledním kole Plzeň stáhla ztrátu na sešívané už jen na čtyři body. Proto teď každý zápas bude důležitý. Pražané by se po roční pauze chtěli vrátit na výsluní. Svou pětizápasovou cestu za titulem načnou v Liberci. Tedy na místě, ze kterého k nim přišel úspěšný trenér Jindřich Trpišovský a s ním i další důležitá jména pro úspěch Slavie. Zda-li budou Slávisté v úvodu nadstavby nervózní, ukáže až samotný výkop.