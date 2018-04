V historii, i té nedávné, bylo mnoho fotbalistů, kteří prošli oběma kluby. Především těch, kteří se přesunuli z Ostravy do Sparty a fandové Baníku jim to nemohli odpustit. Jedním z takových, kteří na Bazalech, potažmo nyní ve Vítkovicích nejsou příliš vítáni, je také Libor Sionko. Bývalý reprezentační záložník je před dnešním zápasem rozpolcený. Přeje Spartě posun na třetí místo, ale také nechce, aby jeho mateřský klub spadnul do druhé nejvyšší soutěže.