Zničené kariéry vůbec nelituji, říká vyhaslá hvězda Realu. Živí se hudbou i pokerem

"Musel jsem se rozhodnout. Ve fotbale musíte takové šance zkusit využít. Hodně lidí pak mohlo říkat, že jsem do Realu odešel brzy a měl jsem ještě chvíli zůstat ve Feyenoordu. Ale tak to chodí. Vždycky chcete uspět a občas to prostě nevyjde," ohlíží se za jedním z nejpodstatnějších rozhodnutí svého života Royston Drenthe, někdejší hvězda Realu Madrid.

Po přestupu do Španělska prožil snovou sezonu. Fanoušky si okamžitě naklonil krásným gólem při svém prvním soutěžním startu, s Realem vyhrál La Ligu. Měl před sebou kariéru jako Ronaldo nebo Messi.

Jenže uplynulo 12 let a Drenthe se už fotbalem neživí. Teď se věnuje téměř všemu od hudby a módy přes parfémy až po poker. Jeho rozevlátá povaha se projevovala už během profesionální fotbalové kariéry. Teď je dvaatřicetiletý Nizozemec ještě těkavější, fotbal už má spíš jako koníček.

Drenthe hraje poloamatérsky třetí nizozemskou ligu za klub Kozakken Boys. Odchod z profesionálního fotbalu oznámil ale už před třemi lety. Ze scény zmizel potichu po konci angažmá ve Spojených arabských emirátech, to mu bylo devětadvacet.

"Musel jsem na chvíli zastavit. Poslední roky jsem především hledal sám sebe, potřeboval jsem něco nového," přiznal Drenthe v otevřeném rozhovoru pro BBC.

Osud nizozemského křídelníka v mnohém připomíná nenaplněné kariéry hráčů české dvacítky, kteří v roce 2007 skončili na mistrovství světa do 20 let se stříbrem, ale velká očekávání nikdo z generace Fenina, Kaloudy, Pekharta nebo Gecova nenaplnil.

Také Drenthemu změnil život rok 2007. Na Euru do 21 let dovedl Nizozemsko k vítězství, byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Před ním cenu získali Petr Čech, Klaas-Jan Huntelaar nebo Andrea Pirlo. Po něm například Juan Mata nebo Thiago Alcántara.

O technicky nezvykle vybaveného křídelníka byl okamžitě po turnaji zájem. "Všechno šlo výborně, a když se mi začaly ozývat velké evropské kluby, bylo to jako splněný sen," vzpomíná na léto 2007 Drenthe. "Musel jsem se nějak rozhodnout. Bylo mi dvacet a volali mi z Chelsea, Manchesteru United, Barcelony…," vyjmenovává uchazeče o jeho služby.

Nakonec si Drenthe ovšem vybral Real Madrid. "Můj otčím byl jejich obrovským fandou, tak jsem si je vybral," líčí zpětně důvod svého rozhodnutí. Madrid za něj tehdy Feyenoordu vyplatil 14 milionů eur.

V klubu se potkal s Raúlem, Pepém, Cannavarem, ale i krajany Sneijderem, Robbenem a van Nistelrooyem. "Byly tam samé velké hvězdy, ale všichni se ke mně chovali hezky. Pomáhali, když se mi nedařilo." Pod trenérem Berndem Schusterem vyhrál hned v první sezoně titul, ale v dalších se mu přestalo dařit.

Podle jeho slov se nedokázal vyrovnat s tlakem, který je s Realem spjatý. "Hráli jsme každý domácí zápas před devadesáti tisíci lidmi. Měl jsem z toho úzkosti," přiznává. "Lidi z klubu se mi snažili pomoct a vrátit mě na správnou cestu."

Pomoci mělo dvaadvacetiletému hráči hostování v Herculesu, ale nevyšlo podle jeho představ. Klub měl finanční potíže a hráčům nechodily výplaty. "Řekl jsem, že když mi nedojdou peníze, nedojdu na trénink," vrací se ke svému prvnímu hostování z Realu. Kvůli tomuto přístupu se brzo stal hromosvodem fanoušků.

Následovalo další nevydařené hostování v Evertonu. V Anglii začala Drentheho provázet pověst zhýralce se špatným přístupem k tréninku, což definitivně zlomilo jeho kariéru. V Evertonu jej kritizoval hlavně trenér David Moyes.

"Dělal jsem asi šílené věci, ale byl jsem za ně potrestaný," myslí si s odstupem sedmi let fotbalista. "Na druhou stranu, vždycky jsem se soustředil na fotbal. Lidi si to nemyslí, ale je to tak. Mají názor jen na základě toho, co si někde přečetli, ale neznají mě. No co, je mi to fuk," nechává opět vzpomenout na své někdejší mediální vystoupení Drenthe, když dojde na angažmá v Evertonu.

Po konci v Realu Madrid byl dokonce půl roku bez angažmá. Pak začal hrát za ruský Spartak Vladikavkaz, odkud se záhy stěhoval na hostování do Readingu a Sheffieldu. To už ho provázela pověst pijana s nepříliš dobrou životosprávou. Během tří let pak vystřídal šest klubů. Kariéru ukončil jen devět let po velkém přestupu do Madridu.

"Od té doby jsem toho dělal spoustu. Hodně jsem se věnoval hudbě. Měl jsem nahrávací společnost, obchod s oblečením, obchod s parfémy a další," vypráví Royston Drenthe. "Ničeho nelituji. Jsem naprosto spokojený s tím, kam mě to zaválo," překvapil.