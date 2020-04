Zářil ve Spartě i ve Slavii, teď slovenský fotbalista roku maká u pásu v továrně

Ve Slavii si udělal skvělé jméno, Spartě pomohl ke čtyřem mistrovským titulům a v roce 1999 se dokonce stal nejlepším slovenským fotbalistou. V době pandemie koronaviru však Vladimír Labant dře u pásu v továrně.

Pětačtyřicetiletý Labant působí jako kouč u týmu žilinských fotbalistů do 17 let, ale vzhledem k tomu, že se i na Slovensku fotbal zastavil, nastoupil stejně jako další členové trenérského štábu klubu do potravinářského podniku majitele MŠK Jozefa Antošíka.

"Nejen pro klub nastaly těžké časy a rádi jsme přiložili ruce k dílu na výpomoc. V továrně lidé vypadávají, protože se musí starat třeba o děti. Mně ani mým kolegům nedělá problém za ně zaskočit," vysvětlil bývalý slovenský reprezentant v rozhovoru pro Žilinský večerník.

Co přesně ve fabrice dělá? "Je to práce na pásu, ale není to stereotypní, pokaždé jde o něco jiného," upřesnil Labant, který v české lize nastřádal 125 startů a vstřelil osm gólů a se Spartou absolvoval třeba i slavný zápas s Realem Madrid v Lize mistrů.

"Všechno špatné je pro něco dobré, možná si i lidé budou víc vážit každého vydělaného eura. Říkám otevřeně, že každého zaměstnance v továrně je třeba si vážit, dělají skutečně náročnou práci. Obdivuju tyto lidi," doplnil.

Labant zatím netuší, jak dlouho zůstane ve výrobním procesu. "Prognózy se mění z týdne na týden. Je to hudba budoucnosti, možná další měsíc. Až tohle pomine, celá naše generace na to bude vzpomínat a pro lidstvo to bude ponaučením," věří muž, jenž si zahrál i za West Ham nebo vídeňský Rapid.

"Někdy touha po mamonu překračovala normální hranice, všichni pořád někam chvátali. A teď se doba uklidnila, i když tedy až příliš," zafilozofoval si Labant.

"Samozřejmě potřebujeme postupně nastartovat ekonomiku a potom v závěrečné fázi oživit kulturu a sport," dodal obránce, jemuž během působení na Letné zlomil hrůzostrašným zákrokem nohu spoluhráč Petr Gabriel.

Během koronavirové krize se žilinský šéf Antošík rozhodl rozprášit A - tým, fotbalisté dostali výpovědi. "Tito hráči mají potenciál, to je bez debaty. Bude důležité, jaká nastane doba a jestli budou mít kluby peníze na nákup nových posil. O budoucnost těchto hráčů se nebojím, víc mě spíš trápí solvence klubů v nejbližších měsících," uvedl Labant.

Mimochodem, Miroslav Káčer a Filip Kaša by měli získat angažmá v plzeňské Viktorií.