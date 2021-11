Xavi začal trenérské angažmá v Barceloně výhrou, jeho tým zdolal Espaňol díky penaltě

Silničáři uzavřeli dnes večer dálnici D11 mezi exitem 8 Jirny a exitem 18 Bříství na celou noc kvůli demolici mostu u Mochova v okrese Praha-východ. Most vede nad dálnicí. Provoz by měl být s omezením obnoven v neděli v 10 hodin. Nyní začínají demoliční práce, následovat bude odklízení suti, které potrvá do ranních hodin. Objízdná trasa vede po silnici II/611.