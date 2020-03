West Ham má tým, který může hrát o poháry, řekl fotbalista roku Souček

Záložníka Tomáše Součka nikdy v životě nenapadlo, že se jednou stane českým fotbalistou roku. Reprezentační středopolař, který v lednu zamířil ze Slavie do West Hamu, označil vítězství v tradiční anketě FAČR za nejvyšší možnou individuální metu.

Při pandemii koronaviru má v Londýně třítýdenní samostatnou přípravu v domácích podmínkách a chodí jen na krátké procházky s dcerou.

"Když jsem s fotbalem začínal, vzhlížel jsem k hráčům, kteří tohle ocenění získali. Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Petr Čech a spousta dalších. A já jsem teď mezi nimi. Ty pocity ani nedokážu přesně popsat, je to zvláštní. Vždy jsem chtěl hrát fotbal, dostat se do ligy, vyhrát titul, zkusit nějakou zahraniční ligu. Ale stát se Fotbalistou roku? To mě ani nenapadlo," uvedl v tiskové zprávě FAČR Souček.

"Je to pro mě ohromná čest, protože tohle je pro hráče v Česku nejvyšší individuální meta. Když jsem byl před rokem třetí, říkal jsem si, že už to je něco neuvěřitelného, co by mě v životě nenapadlo. Už tehdy jsem to bral jako obrovské ocenění," dodal pětadvacetiletý středopolař.

V uplynulém roce ovládl se Slavií českou ligu i pohár, zahrál si s ní skupinu Ligy mistrů a čtvrtfinále Evropské ligy a s reprezentací postoupil na Euro, které bylo kvůli pandemii koronaviru přesunuto na příští rok.

"Lidi mi říkali, že mám šanci, protože mám za sebou úspěšný rok se Slavií i reprezentací. Ale já si to nechtěl připouštět až do chvíle, kdy to bude vyhlášené. Nejsem ten, kdo by si dával ambice na zisk individuálních ocenění. Chci týmové úspěchy," řekl Souček.

"Vždyť já dlouho ani nebyl moc výrazná osobnost, což se začalo měnit až v posledních dvou letech ve Slavii. Dostal jsem kapitánskou pásku, dával jsem góly. Prostě jsem byl víc vidět a začal jsem si víc věřit. Do toho jsem začal nastupovat v reprezentaci," podotkl Souček, který nechyběl v evropské kvalifikaci ani minutu.

Za výrazný faktor loňského úspěchu označil narození dcery. "Narodila se na začátku loňského ledna, takže se mnou celý ten neskutečný rok už prožila, i když to samozřejmě ještě nevnímá. Provázela mě celým rokem a přinesla mi strašně moc štěstí," pochvaloval si hráč West Hamu.

Stejně jako další sportovci se kvůli pandemii nového koronaviru v těchto dnech připravuje individuálně a je doma. "V Londýně je to trochu jiné než jinde v Evropě. Tady žádná velká opatření nejsou. Ale i tak se snažíme být co nejvíc doma a ven chodíme jen na krátké procházky s dcerou," uvedl.

"Od fotbalu máme minimálně na tři týdny volno, protože jsme dostali individuální tréninkové plány. Někdy si to splním už na výběhu venku, jindy posiluju doma. Záleží na konkrétní náplni. Každopádně se snažím zůstat v kondici, protože nikdo neví, kdy zase začneme hrát. Za měsíc? Nebo ještě déle? Až se zase začne, budu ready. Ale jsem rád, že se tahle opatření zavádí, ten virus se šíří rychle a zdraví je přednější než sport," dodal.

Souhlasí s odložením letního mistrovství Evropy o rok. "Dává to logiku. Samozřejmě mě to mrzí, protože jsem se strašně těšil, ale tenhle krok asi většina předpokládala. Věřím, že o Euro nepřijdeme a všichni se společně dočkáme v budoucnu. Hráči, trenéři i fanoušci," přál si Souček.

Pokud se s West Hamem zachrání v anglické lize, jeho hostování ze Slavie se automaticky změní v přestup.

"Jednoznačným úkolem je zachránit se s West Hamem v Premier League a hrát tuhle nejlepší ligu na světě. A postupně se zlepšovat, protože myslím, že West Ham má tým, který klidně může hrát i o poháry. No a pak samozřejmě myslím na Euro, i když ho přesunuli," dodal.