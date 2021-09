West Ham je top klub, těší se Král na novou výzvu. S Moyesem svou roli teprve probere

Fotbalovému záložníkovi Alexi Královi se úterním odchodem do West Hamu vyplnilo dlouholeté přání zahrát si Premier League. Přiznal ale, že byl neustále na telefonu, protože do poslední chvíle nevěděl, jestli Spartak Moskva opustí. Má radost, že se v dresu "Kladivářů" setká s dalšími českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem, kteří mu pomohou s adaptací.

"Vždycky jsem si přál přestoupit do Premier League. Myslím si, že West Ham je momentálně jeden z top klubů v Premier League. Jsem strašně rád, že se to povedlo a že to vyšlo," rozplýval se Král v nahrávce pro média.

¨"Je super, že tam jsou i kluci. Mám z toho samé pozitivní pocity. Nikdy jsem se tím netajil, vždycky jsem si tam chtěl zahrát. Je to i zavazující, ale hrozně se na to těším," pokračoval český reprezentant.

Londýnský klub ho přivedl na roční hostování s opcí na trvalý přestup. "Na telefonu jsem byl pořád, protože do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se to vůbec udělá. Čekal jsem na informace," prozradil třiadvacetiletý rodák z Košic.

"Čtyři pět dní zpátky jsem se dozvěděl, že se jedná. Bylo to všechno hrozně rychlé," rekapituloval Král průběh jednání.

Nebyla to pro něho ale nová situace. "Co si vzpomínám, tak všechny moje přestupy, ať to bylo do Teplic, zpátky do Slavie a ze Slavie do Spartaku a teď do West Hamu, se děly v posledním týdnu," lovil v paměti.

Za velkou výhodu považuje, že se v jednom týmu znovu sejde s Coufalem a Součkem. "Přestože jde člověk do nového prostředí, budu tam mít kluky. V adaptaci mi pomůžou. Známe se už dlouho, ze Slavie. Pomoc je to velká," pochvaloval si Král, který s Pražany získal dva tituly a triumfoval s nimi i v domácím poháru.

Thought we’d leave this introduction to our #CzechMates… 🇨🇿🤝 pic.twitter.com/XJ8Y3iJqJs — West Ham United (@WestHam) August 31, 2021

Informace o působení v Anglii mu poskytl i spoluhráč ze Spartaku Victor Moses, který hrál mimo jiné za Chelsea, Liverpool nebo právě West Ham. "Ptal jsem se ho, jak to obecně v Anglii funguje. Vyzvídal jsem delší dobu. Jak jsem se dozvěděl o zájmu West Hamu, tak jsem se ptal kluků," podotkl Král.

Nové angažmá bere víc jako závazek než motivaci. "Všichni budou očekávat spoustu věcí. Je potřeba zůstat soustředěný a ostatní věci dát bokem. Věřím, že se mi to podaří," zadoufal.

V kontaktu s West Hamem zatím nebyl. "Svou roli v týmu znám, ještě se o ní budeme bavit s trenérem (Davidem Moyesem). Buď během srazu, nebo až přiletím. Vím ale, do čeho jdu," prohlásil Král.

Na Spartak, v němž působil od září 2019, bude vzpomínat jenom v dobrém. "Byl to jeden z nejlepších kolektivů, jaké jsem zažil. I kluci ve vedení, trenér Domenico (Tedesco), to byla paráda. Povedly se nám krásné zápasy, emoce od fanoušků byly skvělé. I ve městě bylo cítit, že skoro všichni fandí Spartaku. Na město, na klub i na všechny kluky vzpomínám velice dobře," uvedl Král.

S národním týmem se momentálně připravuje na čtvrteční kvalifikační zápas v Ostravě proti Bělorusku o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru. "Teď nás čekají důležité zápasy kvalifikace. Musíme je zvládnout. Je to trošku tlak, ale proto fotbal hrajeme," řekl dvaadvacetinásobný český reprezentant.