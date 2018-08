Vydrovi přestup do Premier League předpověděl Mourinho

před 36 minutami

Londýn - Český útočník Matěj Vydra po přesunu z druholigového Derby do Burnley prozradil, že návrat do nejvyšší anglické soutěže mu předpověděl trenér Manchesteru United José Mourinho. Šestadvacetiletý fotbalista to uvedl v rozhovoru na webu svého agenta Ondreje Chovance.

"Říkal mi to, když jsme se loučili," připomněl Vydra setkání se slavným koučem při lednovém utkání Anglického poháru mezi Derby a United. "A zajímavé je, že když jsem byl v pondělí v Manchesteru, tak jsem ho viděl jít po ulici. Tentokrát jsme spolu nemluvili," dodal.

Vydra už si nejvyšší anglickou soutěž zahrál v sezoně 2013/14, kdy nastoupil za West Bromwich k 23 zápasům a dal tři branky. V předminulé sezoně ještě odehrál jedno utkání za Watford. "V sobotu večer jsem ještě nic nevěděl, ale okolo desáté mi zavolal Ondra Chovanec, že jeden klub z Premier League by měl zájem, ale ať to nezakřiknu," uvedl.

O Vydru měl také zájem Leeds, ale dvacetinásobný český reprezentant se rozhodl dát přednost sedmému celku minulého ročníku Premier League. "Vždycky jsem chtěl v této soutěži hrát, buď s Derby, nebo tímto způsobem. Derby trochu tlačilo, ať vezmu Leeds," řekl Vydra.

"Nabídky, která byla nadstandardní, si vážím, ale chtěl jsem jít za svým snem, proto jsem to nemohl podepsat. Splnilo se mi to, všechno proběhlo rychle, v úterý jsem podstoupil zdravotní prohlídku. Vlastně se to upeklo za 48 hodin," přidal bývalý hráč Jihlavy, Ostravy, Udine, Readingu nebo Brugg.

Dobrý dojem na Vydru udělal také trenér Sean Dyche. "Říkal mi, že před třemi lety by mě do Burnley nekoupil, protože hráli především na vysoké útočníky. Ale rád každou sezonu upravuje taktiku, aby měli čím soupeře překvapit, chtějí být fotbalovější. Typologicky jsem jiný než ostatní, jsem desítka, která umí s balonem, vybírá si místo a má dobrý pohyb," uvedl.

Vydra se v minulé sezoně stal nejlepším střelcem druhé anglické ligy a v Burnley se mimo jiné potká i s Chrisem Woodem, který pořadí střelců ovládl o rok dřív. "Je tady pět šest útočníků. Není to malá konkurence, ale určitě se nebude hrát celou sezonu na jednoho hrota. Pokud se podaří postoupit do základní skupiny Evropské ligy, vyjde to tak na padesát zápasů za sezonu. Všichni dostanou šanci a bude záležet jen na mně, jestli ji využiju. Chci ukázat, že na to kvalitu mám," prohlásil.