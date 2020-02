Nerad létá, trenéři mu říkali doktore. To je Zima, třicetimilionová posila Slavie

Michal Muzikant

Je mu devatenáct, v lize odehrál pouze 156 ligových minut, přesto po Davidu Zimovi mocně zatoužila Slavia. Dokonce natolik, že v případě uplatnění opce zaplatí olomoucké Sigmě luxusních 30 milionů korun. "Ten tlak zvládne, má na to fotbalově i mentálně," shodují se lidé z okolí vytáhlého stopera.

"Myslím si, že mu je úplně jedno, kolik za něj klub dostane. Věří si, že se prosadí," nebojí se jeho bývalý kouč Augustýn Chromý.

Pokud se na Davida Zimu zeptáte kohokoliv z fotbalového prostředí, tak vám řekne, že je svůj. A proč?

Málokterý fotbalista dá přednost škole před fotbalem. On ano. "Kluci chtěli mít trénink dřív, ale David oznámil, že musí do školy. Neměl problém říct, že chce mít co nejlepší známky. Ostatní si ho dobírali, ale on řekl, že ho to nezajímá," prozrazuje trenér olomouckého béčka Chromý a dodává: "Kvůli dobrým známkám jsem mu říkal doktore."

Nikdo nepochybuje, že zvládne maturitu, která ho čeká na jaře. Ještě na podzim se na ni chystal v Moravskoslezské fotbalové lize, kde v olomoucké rezervě odehrál jedenáct utkání. Po dvou ligových startech a přesunu do Slavie už bude muset hejčínské gymnázium zvládat z Prahy. "Vždycky pro něj byl důležitý sport a vzdělání. I teď si domluvil všechny dodatečné zkoušky sám," věří mu Chromý.

Navíc má podporu i doma. Pochází ze sportovní rodiny. Jeho otec Aleš Zima byl extraligovým hokejistou a nyní je učitelem tělocviku. "Táta ho vždycky kamarádsky správně vedl a hlavně podporoval," říká Lukáš Staroba, který trénoval Davida Zimu v mládeži. "David intelektem vždycky převyšoval své vrstevníky. Byl hodný, svědomitý a měl výborný přístup. Oceňuju, jak skloubil školu a sportovní režim."

V patnácti letech měl problémy s koordinací, spolu s trenéry na tom museli zapracovat. Přesto Zima platil za nejtalentovanějšího hráče v ročníku, nastupoval se staršími a prošel mládežnickými reprezentacemi. Zahrál si na Euru do devatenácti let a loni posbíral čtyři starty v reprezentační dvacítce. "Vždycky říkal, že repre sraz je dobrý, ale nerad lítá a nebaví ho to," popisuje Staroba při vzpomínce na množství leteckých přesunů.

Po tréninku bagetu

Kdyby neměřil metr devadesát, tak je v šatně k přehlédnutí, tak málo toho namluví. "Vždycky byl připravený na trénink se svojí flaškou na pití, kterou si nosil, a moc jsem o něm nevěděl. Měl ale vtipné poznámky. Když už něco řekl, tak to byla perla," pokračuje Staroba. A svůj klid si Zima přenáší i na hřiště, kde jej soupeři ani rozhodčí nemůžou rozhodit, což je jedna z jeho největších výhod.

David Zima Datum narození: 8.11.2000 (19 let)

Pozice: obránce

Výška: 190 centimetrů

Váha: 80 kilogramů

Debut: 9.11.2019 proti Zlínu

Úspěch: Vítěz Juniorské ligy 2018/2019

Mezi jeho další silné stránky patří čtení hry. "Je i hodně rychlý. Dokáže toho naběhat tolik co záložníci. Nebojí se rozehrát a umí vyvézt míč. Přesně tyhle typy Slavia vyhledává," popisuje svého bývalého parťáka Václav Jemelka. A přestože Zimovi údajně "nevoní" posilovna, tak v posledním roce a půl dokázal zapracovat i na svalové hmotě.

Možná mu k tomu pomohl i nezvyklý rituál. Po každém tréninku či zápase vytáhne bagetu, kterou si přinese připravenou z domu.

"Vždycky pracoval naplno a teď se mu to vrátilo. Hlavou je na fotbal dobře nastavený. Z ničeho si nic nedělá. Všechno bere přirozeně a nemyslím si, že by neměl zvládnout tlak nebo být nervózní. Věřím, že bude platný pro Slavii a pro reprezentaci," dodává Staroba.