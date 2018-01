Vedoucí Neapol udolala Veronu, Immobile dal za Lazio čtyři góly

před 10 hodinami

Neapol vyhrála už čtvrtý zápas v řadě, Immobile se díky čtyřem brankám vyhoupl do čela tabulky střelců.

Řím - Neapol porazila ve 20. kole italské fotbalové ligy předposlední Veronu 2:0 a čtvrtým vítězstvím za sebou potvrdila vedení v tabulce. Na dostřel se za lídrem udržel Juventus, který vyhrál 1:0 v Cagliari. Roli favorita potvrdilo i Lazio, jež přestřílelo další sestupem ohrožený celek Spal na jeho hřišti 5:2. Kanonýr římského celku Ciro Immobile se čtyřmi góly probil do čela tabulky střelců. AS Řím prohrál na svém hřišti s Bergamem 1:2 a na výhru čeká už tři zápasy. Patrik Schick odehrál v dresu AS 39 minut.

Neapolští lídři Serie A se doma proti předposlední Veroně dlouho nemohli střelecky prosadit. V největších příležitostech nastřelili tyč v prvním poločase Mertens a po změně stran hlavou Insigne.

Favorit se dostal do vedení až v 66. minutě. Koulibaly si naskočil na Mertensův rohový kop a hlavou poslal míč do sítě. Senegalský stoper se trefil počtvrté v sezoně, což z něj dělá nejlepšího střelce mezi obránci v Serii A. V 78. minutě přidal pojistku po Insigneho centru Callejón.

Juventus měl na hřišti Cagliari více šancí, tu největší ale spálil ve 43. minutě domácí Farias, jehož střelu Szczesny reflexivně vyrazil na tyč. Ve druhém poločase se favorit dlouho nemohl dostat do vážnější příležitosti, přesto se nakonec branky dočkal. V 74. minutě zužitkoval Costův centr Bernardeschi a pohodlně zakončil do odkryté brány.

Trenér Juventusu Massimiliano Allegri zaznamenal 200. vítězství v Serii A a jubilejní 100. na lavičce "Staré dámy". Jeho tým dál ztrácí bod na Neapol.

Zápas mezi Spalem a Laziem přinesl brankově nejbohatší úvodní půlhodinu aktuální sezony. Na gól hostujícího Luise Alberta z 5. minuty vzápětí zareagoval z pokutového kopu Antenucci, pak se ale dvakrát trefil Immobile, jenž zužitkoval dvě přesné přihrávky za obranu od Alberta a Milinkoviče-Saviče. Ve 30. minutě snížil znovu Antenucci, ale ještě do poločasu se prosadil znovu Immobile.

Italský reprezentant zaznamenal druhý ligový hattrick v sezoně, což se v dresu Lazia naposledy povedlo Hernánu Crespovi v ročníku 2001/02. A v 51. minutě ještě Immobile skóre uzavřel, svoji bilanci z 18 zápasů vylepšil na 20 gólů a sedm asistencí a je zároveň nejproduktivnějším fotbalistou sezony v rámci pěti elitních evropských soutěží.

Římský AS prohrával na svém stadionu už v 19. minutě o dvě branky, za Bergamo se trefili Cornelius a De Roon. Střelec druhého gólu se ale těsně před pauzou nechal vykartovat a hosté dohrávali v deseti. Dlouhou přesilovku domácí zužitkovali jen částečně. V 56. minutě vyslal El Shaarawy kolmou přihrávku na Džeka a ten křížnou střelou snížil. V tu dobu už byl na hřišti i Schick, jenž vystřídal Pellegriniho, sám se ale do žádné příležitosti v průběhu utkání nedostal.

Římané prohráli z posledních tří utkání dvě, tedy tolik jako za předchozích 20 zápasů. Z pátého místa ztrácejí na rivala Lazio jeden bod, Bergamo je sedmé.

AC Milán po třech zápasech bez výhry porazil doma adepta na sestup Crotone 1:0. Gól na San Siru vstřelil po rohovém kopu v 54. minutě domácí kapitán Bonucci, jenž využil chybu brankáře Cordaze.

Podruhé za sebou uspělo poslední Benevento, které na svém stadionu porazilo šestou Sampdorii 3:2 a manko na místa znamenající záchranu snížilo na osm bodů. Ladislav Krejčí sledoval pouze z lavičky prohru své Boloni 0:3 na hřišti FC Turín, na jehož lavičce oslavil vítězný debut trenér Walter Mazzarri, nástupce ve čtvrtek odvolaného Siniši Mihajloviče.

talská fotbalová liga - 20. kolo:

FC Turín - Boloňa 3:0 (39. De Silvestri, 53. Niang, 85. Falque), AC Milán - Crotone 1:0 (54. Bonucci), Benevento - Sampdoria Janov 3:2 (69. a 84. Coda, 90.+1 Brignola - 45.+1 Caprari, 90.+4 Kownacki), FC Janov - Sassuolo 1:0 (80. Galabinov), Neapol - Hellas Verona 2:0 (66. Koulibaly, 78. Callejón), Spal Ferrara - Lazio Řím 2:5 (8. z pen. a 31. Antenucci - 19., 26., 41. a 51. Immobile, 5. Alberto), AS Řím - Bergamo 1:2 (56. Džeko - 14. Cornelius, 19. De Roon), Cagliari - Juventus Turín 0:1 (74. Bernardeschi).