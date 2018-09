Vaclík vychytal Balea a spol: Porazit Real a dát mu tři góly se nepoštěstí každý den

před 2 hodinami

Vynikající výkon brankáře Tomáše Vaclíka pomohl Seville k senzační výhře nad Realem Madrid 3:0.

Sevilla - Před čtyřmi lety ve své první sezoně v Basileji brankář Tomáš Vaclík s Realem Madrid utrpěl v Lize mistrů dvě porážky, ve středečním šlágru španělské ligy však s fotbalisty Sevilly proti "Bílému baletu" dopadl mnohem lépe.

Český reprezentační gólman vychytal hvězdného Garetha Balea a pomohl k nečekané výhře 3:0, a to i přesto, že noc před utkáním strávil podle médií v nemocnici s tříletou dcerou, která nešťastně upadla.

"Vyhráli jsme 3:0 nad Realem a já prožil nádherný večer. Bylo to super, protože porazit Real a ještě mu nasázet tři góly, to se nepoštěstí každý den," uvedl Vaclík na svém facebooku.

"Zažil jsem Real už v první sezoně v Basileji. Od té doby se jeho kádr samozřejmě obměnil, ale kostra zůstala stejná a i bez Ronalda je to pořád jeden z nejlepších týmů na světě, takže o to cennější výhra to je," pochvaloval si devětadvacetiletý reprezentant.

Sevilla se dvakrát prosadila z rychlých protiútoků, které zakončil André Silva, třetí branku přidal Wissam Ben Yedder. Vaclík se zřejmě nejvíce blýskl při samostatném úniku Balea v druhé půli.

"Měli jsme skvělý start, hned z první vážnější šance jsme dali gól, pak ze druhého brejku druhý a dál jsme hráli skvěle. A myslím, že se to povedlo i mně osobně, chytalo se mi dobře. Měl jsem i trochu štěstí, protože Modrič dal gól z těsného ofsajdu, který odhalil až videorozhodčí," řekl Vaclík.

"Nejvíc jsem se asi zapotil u samostatného úniku Balea. Realu se nějak otevřel prostor na protiútok, což byla situace přesně pro něj. Věděl jsem, že ho už asi kluci nedoženou, protože je opravdu extrémně rychlý, navíc dostal do běhu super balon," uvedl Vaclík.

"Myslím, že se potvrzuje, že je Bale po odchodu Ronalda ještě víc vidět. Takže jsem se to snažil ustát a povedlo se mi to vyrazit rukou. Jsem rád, že jsem to chytil a udrželi jsme nulu, proti Realu se to cení dvojnásob. Mělo to ohromný ohlas, protože tohle je tým, který vyhrál třikrát Ligu mistrů," pochvaloval si Vaclík.

Po letním přestupu do Sevilly je za výkony v novém působišti chválen. "Občas slýchám, že je na mně vidět, že s lepší soutěží rostou i výkony jednotlivých hráčů, ale já si spíš myslím, že jsou možná moje výkony teď jen víc vidět. A také je na mně asi znát, že jsem po těch čtyřech letech ve Švýcarsku dostal nový impulz, který mě zase nabil. Jsem za to rád a doufám, že to bude takhle pokračovat i dál," dodal.