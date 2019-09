Trenérský mág Klopp nechce podepsat novou smlouvu. Váhá kvůli počasí v Anglii

Rudolf Černík

Nejobdivovanější fotbalový trenér současnosti Jürgen Klopp nechce podepsat novou smlouvu s FC Liverpool. Na vině je počasí v Anglii.

Dvaapadesátiletý rodák ze Stuttgartu dokončuje čtvrtý rok na lavičce týmu z Anfield Road. Na jaře ho dovedl k triumfu v Lize mistrů, momentálně vede tabulku Premier League s pětibodovým náskokem.

Žádný div, že mu šéfové Liverpoolu s předstihem nabízejí prodloužení kontraktu s výrazným vylepšením platu na 10 milionů liber ročně (v přepočtu asi 290 milionů korun). Jenže Klopp váhá.

"Jürgenova smlouva platí do roku 2022 a je veřejným tajemstvím, že klub by ji chtěl prodloužit," přiznal Kloppův agent Marc Kosicke německému serveru Spox.

"Pořád máme dost času. Musíme počkat a uvidíme, jak se věci vyvinou a jestli klimatické změny přinesou lepší počasí i do Anglie, nebo jen do Německa," doplnil agent.

To, co může vypadat jako vtip, vůbec žert není. Klopp se prý skutečně bude rozhodovat i podle počasí. To na ostrovech v něm nadšení nevzbuzuje a skutečně může zapříčinit jeho odchod.

"Opravdu by se tenhle důvod neměl podceňovat," upozornil Kosicke. "Pamatuju si, že v listopadu nebo v prosinci přišel Liverpool poprvé se žádostí o prodloužení smlouvy. Počkejme, říkal jsem už tehdy," uvedl.

"Ulla (Kloppo manželka) a Jürgen ráno vstávají - a je tma. Když se zase potkají večer, je taky tma nebo je venku šedivo a mrholí," odtajnil agent, co leze Kloppovi na nervy.

Trenérovi navíc vadí i skutečnost, že v době největších plískanic pokračuje Premier League zběsilým tempem. "Když je během zimní pauzy počasí v Německu taky fakt špatné, mají kluby dva týdny dovolenou a po návratu letí rovnou za sluníčkem na tréninkové kempy. Za stejnou dobu musí trenéři v Anglii připravit mužstva až na třináct ligových zápasů. Opravdu to není jednoduché," upozornil Kosicke.

Klopp je každopádně rozhodnutý současný kontrakt dodržet tak, jak to učinil i v předchozím úspěšném angažmá v Dortmundu. A co bude pak, záleží evidentně i na tom, jak často bude v Liverpoolu svítit sluníčko.