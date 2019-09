Slavia na posvátné půdě. Legendární San Siro má jít k zemi, milánští tifosi se bouří

Možná naposledy si fotbalová Slavia zahraje na San Siru. Čas slavné arény se rychle naplňuje, v Miláně počítají s plánem na demolici jednoho ze symbolů města.

Od našeho zpravodaje - "Nemůžeš na něm dýchat, svírá se ti hrdlo, je to zážitek." Takové vzpomínky má na slavný chrám San Siro fotbalový internacionál Ladislav Vízek. A tak silné emoce čekají fotbalisty Slavie, kteří na trávník slovutného stadionu vyběhnou k večernímu utkání Ligy mistrů, které můžete na Aktuálně.cz sledovat v online přenosu.

San Siro je legendou mezi stadiony, patří do vybrané společnosti pětihvězdičkových arén, s kapacitou 80 000 jeho jméno září mezi evropskými giganty. Téměř stoletá historie bere dech.

Na trávník slovutného stánku v pondělí večer vyběhli slávisté k podvečernímu tréninku před úterním zápasem s Interem Milán. "Je to úplně něco jiného. San Siro má v sobě velký odkaz historie, všichni to cítíme," přiznává záložník červenobílých Tomáš Souček. Respekt před magickým chrámem přirovnal pouze k anglickému Wembley.

Paradoxní je, že právě osud legendárního stadionu v Londýně může San Siro naplnit. "Wembley je katedrála fotbalu. Je to hlavní město fotbalu a také je jeho samotným srdcem," prohlásil o něm Brazilec Pelé.

Slovutná historie ovšem na jeho záchranu nestačila: The Twin Towers se společně s tribunami poroučely k zemi v roce 2003 a o čtyři roky později v Londýně vyrostlo Wembley nové.

Ke své reinkarnaci momentálně spěje i San Siro. Kluby AC a Inter se dohodly na demolici starého stadionu a výstavbě nového, ultramoderního s kapacitou 60 000 diváků.

Inspiruje je příběh konkurenčního Juventusu Turín, jenž odstartoval svou drtivou dominanci italské lize v roce 2009, tedy v době, kdy zboural Stadio Delle Alpi a následně se přestěhoval do přepychové arény Allianz Stadium. Navíc se tak stal jedním z prvních italských klubů, jenž využívá zázemí vlastního stadionu.

Podobný plán má i starosta města světové módy Beppe Sala. Oběma milánským klubům stadion nabídl ke koupi, což by od nových vlastníků ovšem také obnášelo investici do arény ve výši 150 milionů eur. Sala se zároveň nechal slyšet, že by se stržením San Sira neměly být problémy.

Server Milan News ovšem přišel s informací, že nápad "vzbudil odpor" a o jeho osudu by mohlo rozhodnout hlasování obyvatel.

Pietro Tatarella ze strany Forza Italia (Vzhůru, Itálie) upozornil, že jakmile kluby plán na demolici San Sira oznámí, začne shánět 15 tisíc podpisů, nutných k uskutečnění referenda. "Není to jen stadion, ale jeden z největších symbolů města," argumentoval Tatarella.

O kus historie by přišel i český fotbal. Vždyť to bylo právě Československo, které na San Siru odehrálo první mezinárodní zápas. 27. února 1927 remizovali jeho fotbalisté s Itálií 2:2.

František Plánička, Antonín Puč nebo Karel Pešek byli prvními z mnoha českých fotbalistů, kteří se na San Siru představili. "Když jsem na něj poprvé vyběhl proti AC Milán a domácí hned z prvního útoku přestřelili, jenom to v ochozech zahučelo a mně naskočila husí kůže," vzpomíná například Luboš Kubík, jenž arénu zná ze svého působení ve Fiorentině.