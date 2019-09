"Zlámejte mu nohy." Fotbalista Chelsea sváděl soupeřovu dívku, gang ho tvrdě zmlátil

před 35 minutami

Anglický fotbalový reprezentant Danny Drinkwater utrpěl vážná zranění, když ho zmlátila skupina mužů. Napadla ho poté, co sváděl dívku jinému hráči.

K incidentu došlo v manchesterském klubu Chinawhite, kde byl devětadvacetiletý Drinkwater na tahu. V alkoholovém opojení sváděl přítelkyni jiného hráče Kgosiho Ntlheho a hodlal si ji odvézt domů.

Jihoafrický obránce týmu Scunthorpe United, který hraje čtvrtou anglickou ligu, ho několikrát vyzval, aby ji nechal na pokoji, tomu se však záložník Chelsea, který novou sezonu začal na hostování v Burnley, jenom vysmál. "Je mi to jedno, kámo, domů půjde se mnou," měl mu odvětit trojnásobný anglický reprezentant.

Fotbalista, který v roce 2016 získal s Leicesterem senzačně anglický titul, balil dívku dál. "Zkusil to na ni ještě několikrát, než mu řekla, aby zavřel hubu a že je tam se svým přítelem. Ten se pak s Dannym střetl v klubu pěstmi, ale vyhazovači je vyvedli ven," prozradil jeden z hráčových přátel deníku The Sun on Sunday.

Na čerstvém vzduchu začalo odchovanci Manchesteru United peklo. Vrhla se na něj skupina minimálně šesti mužů, povalili ho na zem a brutálně do něj kopali.

"Křičeli ,Zlámejte mu nohy´ a několikrát mu skočili na kotník. Dobře věděli, že je hráčem Premier League a že to je jeho pracovní nástroj," prozradil zdroj anglického listu. "Všude byla krev, bylo to hrozné," doplnil.

Drinkwater si z nakládačky odnesl nejen poškozené vazy v kotníku, ale také monokl, několik tržných ran na hlavě a pohmožděná ramena.

Obličej Dannyho Drinkwatera po nakládačce:

Danny Drinkwater got a hiding last night



State of his 🛶 😱😱 pic.twitter.com/SENrj30fFo — 𝕭𝖆𝖈𝖔𝖓 (@BaconSandwichFT) September 8, 2019

Policie však nebyla k incidentu přivolána a sám Drinkwater událost nenahlásil. "Popravdě řečeno, moc si toho nepamatuje. Slavil s kamarádem narozeniny a sám přiznal, že byl neskutečně opilý," prozradil jeden z hráčových přátel.

K incidentu došlo minulou neděli a vedení Burnley k Drinkwaterově absenci původně vydalo jen informaci, že se hráč zranil "mimo tréninkový proces", nyní však vyšly najevo podrobnosti. Podle prvních lékařských odhadů by měl Drinkwater být mimo hru asi měsíc.

"Danny je úplně zničený. Uvědomuje si, že se nemůže dostávat do situací, z nichž mohou vzejít takovéto konflikty, bez ohledu na to, kdo je zavinil. Chce se soustředit, aby odváděl maximum pro Burnley, a rozumí, že se ho na to teď budou lidi ptát," dodal Drinkwaterův kamarád. "Danny se bojí, jak zareaguje trenér Sam Dyche, ale trvá na tom, že byl v incidentu obětí," uzavřel.

Drinkwater nemá problémy po konzumaci alkoholu poprvé. V květnu mu soud odebral na 20 měsíců řidičský průkaz a nařídil 70 hodin veřejně prospěšných prací za to, že v noci 8. dubna poblíž Manchesteru pod vlivem alkoholu narazil autem do zdi. Sám přitom utrpěl lehké zranění. Při návratu z charitativní akce vezl svým range roverem ještě dvě ženy.