Strach o hvězdy. Bez fotbalu mohou propadnout alkoholu a gamblingu, varuje expert

Po přerušení anglické Premier League mu nepřestává zvonit telefon. Fotbalové hvězdy volají psychologovi Stevu Popeovi s prosbou o radu, co s nenadálým volnem. Respektovaný expert se obává, jak ho sportovní celebrity vyplní.

"Fotbalisté, a zejména ti slavní, potřebují jistotu zápasů před davy fanoušků. Potřebují stálý režim zápasů a přípravy na ně," cituje Popea anglický deník The Sun.

"V mnoha ohledech jsou to vlastně obsedantní lidé, kteří dělají pořád stejné věci den co den. A bez toho je jejich život jiný," pokračuje psycholog, jenž spolupracoval i se slavným enfant terrible anglického fotbalu Paulem Gascoignem, když působil v Laziu Řím. "Říkal mi, že většina lidí si nedovede představit, jaké to je, když hrajete před 60 tisíci diváků - a pak přijdete domů, do prázdného bytu."

Podle Popea je řada fotbalistů závislých na pozornosti fanoušků a médií, na tom, aby předváděli vrcholné výkony. "Jsou závislí na fotbalu a bez něj si najdou jinou závislost. Vím dobře, jak je pro kluby těžké, aby udržely některé hráče v určitých mantinelech i v době, kdy soutěže běží," říká psycholog, který pracuje či v minulosti pracoval i s hráči Manchesteru United a velkých londýnských celků.

Pomáhá jim se závislostí na alkoholu, drogách, gamblingu a s úzkostmi a depresemi. "Co byly odloženy zápasy, nepřestal mi zvonit telefon," prozrazuje Pope. "Měl jsem přes třicet hovorů s hráči z Anglie, čtyři ze Severního Irska a přes tucet těch, co působí na kontinentu," vypočítal.

"Hráči - a je mezi nimi i řada top anglických fotbalistek, které mi také volají - nevědí, co si počít sami se sebou. Jedna fotbalistka mi psala, že se ocitla se svými spoluhráčkami před peklem. Nemá žádné instrukce, žádné vedení ani individuální tréninkové plány."

Zkušený psycholog se obává, jak s volnem naloží hráči Premier League. "Mají spoustu peněz, na první pohled by neměli mít žádné problémy. Jenže jim zoufale chybí právě ten aspekt obdivované celebrity. Pak se mohou obrátit k jiným věcem, které jsou pro ně špatné nebo destruktivní," prohlašuje. Někteří z těch, kterým pomáhal zbavit se závislosti na hazardu, mu prý prozradili, že se obávají, že spadnou do recidivy.

Pope dokonce označuje některé fotbalisty za "mentálně líné". "Řeknou jim, kdy mají trénovat, co mají jíst, na koho se obrátit, jak hrát. Mluvil jsem s hráči, kteří jsou teď ztracení, trpí stresem a úzkostmi a směřují k depresím," líčí.