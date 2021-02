Součkova šance na milost roste. Rozhodčímu Deanovi už šéfové řekli, že udělal chybu

Naděje, že Tomáš Souček nebude potrestán za kontroverzní červenou kartu, zase o něco vzrostly. Podle anglického deníku The Sun už totiž rozhodčímu Mikeu Deanovi jeho šéfové vyčetli, že českého záložníka fotbalového West Hamu v sobotním utkání anglické Premier League proti Fulhamu vyloučil.

"Kladiváři" se proti červené kartě oficiálně odvolali a doufají, že česká hvězda nedostane trest a nebude muset vynechat žádný zápas. A jejich šance rostou.

"Rozhodčímu Mikeu Deanovi už jeho šéfové v PGMOL (organizace, která zastřešuje, nasazuje a hodnotí rozhodčí v Premier League - pozn. Aktuálně.cz) řekli, že vyloučení českého záložníka při remíze 0:0 na Fulhamu byla chyba," informuje The Sun. V anketě nejčtenějšího britského listu se také 96 procent hlasujících vyslovilo, že červená karta byla Součkovi udělena nesprávně.

Pětadvacetiletý záložník v nastavení zápasu před závěrečnou standardní situací nechtěně lehce zasáhl loktem do tváře Aleksandara Mitroviče. Po dlouhém zkoumání u videa ho Dean vyloučil, přestože se na Součkovu stranu postavil i sám Mitrovič.

Po zápase se českého středopolaře, jenž viděl červenou kartu poprvé v kariéře, zastala i řada osobností a expertů, v jeho prospěch se na sociálních sítích zvedla vlna podpory pod heslem "Spravedlnost pro Součka".

O odvolání West Hamu by nezávislá komise anglické Fotbalové asociace měla rozhodnout už během dneška, aby klub věděl, zda bude moci s oporou počítat pro úterní šlágr Anglického poháru proti Manchesteru United.

The Sun však upozornil, že přes všeobecnou kritiku Deanova rozhodnutí není jisté, že komise West Hamu vyhoví, pokud bude cítit, že pravidlově měl sudí na verdikt právo.

"Kdyby měl Tomáš dostat trest na nějaký zápas, byla by to rána. To, zda bychom ho proti Manchesteru nasadili, nebo ne, už je jiná otázka," prohlásil kouč West Hamu David Moyes.