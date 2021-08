Souček se těší na začátek anglické ligy, nejvíc na plné tribuny

Fotbalista Tomáš Souček si po náročné jarní části během dovolené dostatečně odpočinul a už se nemůže dočkat víkendového startu Premier League.

I když je mu jasné, že zopakovat povedený ročník je vždy náročnější, věří, že s West Hamem minimálně vyrovnají šesté místo z uplynulé sezony anglické ligy. Šestadvacetiletý reprezentační záložník se těší i na skupinu Evropské ligy, ve které by teoreticky mohl s "Kladiváři" narazit i na svůj bývalý klub Slavii.

"Vždy ta další sezona po té povedené je o to těžší. Bude to náročné pro mě osobně, že jsem měl po individuální stránce hodně povedenou sezonu, ale i pro nás pro všechny, protože i týmově jsme měli skvělou sezonu. Udělali jsme rekord v počtu bodů, skončili jsme šestí v Premier League. Další meta je udělat podobnou, nebo ještě lepší sezonu, než byla ta předchozí," řekl v on-line rozhovoru s novináři Souček.

"Věřím, že v Premier League do toho od začátku vstoupíme dobře a zase pojedeme na té vlně, co jsme měli. Chceme být, co nejvýš to jde, a až po sezoně se ukáže. Minulou sezonu jsme pět zápasů před koncem byli skoro v Lize mistrů a teď tu sezonu všichni bereme jako extra povedenou. Tak chci jít i do další sezony. Být na horních příčkách od začátku, pak můžeme třeba chytit vlnu a zase třeba zabojovat o Champions League. Do toho ještě můžeme přidat úspěch na evropské scéně," doplnil Souček, který dal v minulém ročníku Premier League z pozici defenzivního záložníka deset branek, což dokázal jako první Čech.

Času na odpočinek bylo dost

Po mimořádně náročné sezoně, která vyvrcholila postupem s českým týmem do čtvrtfinále mistrovství Evropy, si stihl odpočinout.

"Dostal jsem dva a půl týdne volna v Česku a pak jsem byl ještě týden v karanténě po návratu do Anglie. Takže volno bylo dost dlouhé na to, abych načerpal energii a sílu. Zároveň už trénuji dva a půl týdne s West Hamem. Hrozně se na to těším, každý fotbalista má rád zápasy jinak než přípravu. Teď bude zápasů hodně, bude jich víc než tréninky, což já miluju," uvedl Souček.

I v nadcházejícím ročníku ho čeká mimořádně nabitý program. "Už ta minulá sezona byla hodně náročná. Já ale miluju mít dva tři dny trénink a hned zase zápas. Já to jen vítám. Fyzicky se cítím dobře, daleko náročnější je to na hlavu, koncentrovat se na každý zápas, na každý souboj. Zásadní je pro nás Premier League, k tomu teď máme Evropskou ligu. West Ham skupinu ještě nehrál, všichni se na to těší. Jsem rád, že u toho zrovna můžu být. Myslím, že máme tým na to, abychom postoupili ze skupiny, to je první cíl," řekl Souček.

"Navíc hrajeme Ligový a Anglický pohár. Často se stane, že odehrajete čtyři pět zápasů a najednou můžete zvedat pohár. Půjdeme do všeho s tím, že chceme vyhrát, a věřím, že třeba i na více nebo aspoň na jedné frontě se to povede tak, že bude obrovský úspěch," dodal.

Zápas se Slavií by byl něco výjimečného

Ve skupině Evropské ligy by West Ham mohl narazit na Slavii, pokud Pražané v závěrečném předkole postoupí přes Legii Varšava. Součka mrzelo, že červenobílí ve středu vypadli s Ferencvárosem Budapešť v kvalifikaci Ligy mistrů.

"Samozřejmě jsem včera koukal. Mohlo to skončit 3:0 nebo 4:0 a nikdo by se nemohl divit. Mrzí mě, že kluci prohráli ten první zápas 0:2. Ale věřím, že teď vyřadí Legii a dostanou se do Evropské ligy. Pak se může stát, že na ně narazíme. Pro mě by to bylo něco speciálního po těch letech ve Slavii se tam vracet na druhé straně. Zároveň bych si to i užil. Viděl bych zase slávistické fanoušky, i oni by mě snad přivítali. Ale ještě je to daleko," přemítal Souček.

Zřejmě nejvíc se těší na to, že po uvolnění koronavirových omezení budou moci na stadiony už v obvyklém počtu fanoušci.

"Přišel jsem vloni na konci ledna, hrál jsem čtyři pět zápasů s vyprodanými stadiony a pak to vše zhaslo. Přišel jsem jako hráč, kterému moc lidí nevěřilo, a musel jsem dokazovat, že na to mám. Teď už jsem cítil třeba v posledním přáteláku, kde bylo deset tisíc lidí, že ta podpora byla obrovská," uvedl Souček, který po konci Vladimíra Daridy v reprezentaci převezme v národním celku kapitánskou pásku.

V uplynulých dnech získal vítěz posledních dvou ročníků ankety o nejlepšího českého hráče další dvě ocenění. Ve West Hamu se stal hráčem sezony a s českým spoluhráčem obráncem Vladimírem Coufalem dostali od českého velvyslance v Británii Libora Sečky stříbrnou medaili Jana Masaryka za zásluhu o rozvoj česko-britských vztahů. Ze sportovců ocenění, které je udělováno od roku 2017, získal předtím jen bývalý brankář Petr Čech.

"Stát se hráčem roku ve West Hamu je jedno z nejcennějších ocenění, které jsem kdy dostal. Za medaili od pana velvyslance jsem taky strašně šťastný a překvapilo mě to. Je to trochu jiné ocenění, ze života. Ani jsem nesnil o tom, že bych České republice mohl pomoci i v této sféře. Tuhle medaili si určitě taky někde vystavím, z osobního života je první," dodal Souček.