Souček je naše ocel, musí zůstat, ví West Ham. V týmu týdne je s Messim i Ronaldem

Během posledních dvou utkání Tomáš Souček přesvědčil i poslední pochybovače. Proti Chelsea i Newcastlu za West Ham skóroval, nejlepším mužem obou zápasů byl ale i z mnoha jiných důvodů.

Respekt k českému záložníkovi na britských ostrovech a v celém fotbalovém světě roste jako z vody. Ve West Hamu už vědí, jak moc Součka potřebují v týmu.

Kladiváři poprvé od září loňského roku dokázali neprohrát dva zápasy Premier League v řadě a výrazně tak posílili své šance na udržení v elitní soutěži. Právě Souček na tom má lví podíl.

Pětadvacetiletý středopolař prozatím úspěšně bojuje za to, aby mohl po sezoně do West Hamu ze Slavie přestoupit. To se stane, když se londýnský klub v Premier League udrží.

"Mým úkolem je pomoci West Hamu k záchraně a dokončit tak svůj přestup. Hrál jsem zatím v Premier League pár zápasů, ale těším se, že jich odehraju mnohem mnohem víc," prohlásil Souček během koronavirové pauzy.

Anglická média už nepochybují o tom, jak moc by český fotbalista stále velmi nejistému týmu do budoucna pomohl. "Podle toho, co jsme od Součka zatím viděli, je to transfer, který klub prostě musí udělat. Znovu byl strašně dobrý," píše web Football.london.com.

A cituje manažera Davida Moyese. "Když máme Tomáše v sestavě, přichází s ním góly. Doposud jsme to od něj neviděli, ale teď se trefil dvakrát za sebou. Atributů ve hře, kterými nám hodně pomáhá, je ale mnohem víc."

Ve West Hamu jsou nadšení ze Součkovi všestrannosti. Obdivují jeho přístup i fyzickou kondici, v souvislosi s ním se objevují výrazy jako "ocel" nebo "tank". V St. James Parku v duelu s Newcastlem vyhrál nejvíc vzdušných soubojů ze všech hráčů.

Zatímco v prvních duelech za West Ham mu spoluhráči příliš nevěřili a rozehrávku svěřovali raději kapitánovi Marku Nobleovi nebo jeho mladému zástupci Declanu Riceovi, nyní už i oni začínají chápat, že Souček není jen klasický defenzivní rozrážeč, ale že umí i v klidu distribuovat míče.

Dostane míč, přesně odevzdá a okamžitě nabíhá do další pozice, v níž může být týmu užitečný. Postupně se dostává k sebevědomé hře, která ho tolik zdobila ve Slavii.

"Občas fauluje, ale to jen ukazuje, že je to tvrdý pracant, který dává sto procent týden co týden. Právě to teď fanoušci West Hamu od svých hráčů požadují nejvíc. Souček je slušný v přihrávkách, není vynikající, ale stačí to. Může výborně sloužit jako spojka mezi zálohou a útokem. Včas zvedá hlavu, aby udržel hru v pohybu," zamýšlí se londýnský fotbalový web.

Velké pocty skládá Součkovi také renomovaný statistický server Whoscored.com. Dvakrát za sebou vyhlásil Čecha hráčem utkání a pak jej dokonce zařadil do sestavy týdne nejen v Premier League, ale ve všech pěti nejlepších evropských ligách dohromady.

Souček se tak objevil v ideální sestavě vedle Lionela Messiho, Cristiana Ronalda, jeho spoluhráče z Juventusu Paola Dybaly nebo opor rozjetého Manchesteru United Bruna Fernandese a Masona Greenwwoda.

Moyes ví, co v Součkovi má a tak už se spekuluje o tom, že v jeho hierarchii středních záložníků přeskočil kapitána Noblea. Štítové duo Rice - Souček se ukazuje být nepostradatelné a skotský manažer bude muset řešit, koho postavit před ně.

Jestli právě Noblea, tvořivého Španěla Pabla Fornalse, konečně zdravého Jacka Wilshera, nebo v poslední době nevýrazného Argentince Manuela Lanziniho.

Další zápas hrají Hammers už ve středu večer, kdy na domácím stadionu přivítají Burnely v dalším extrémně důležitém klání. Souček u toho v základní sestavě s největší pravděpodobností chybět nebude.