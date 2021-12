Slavii jsem nezradil, odmítá Coufal. Ztráta místa ve West Hamu ho psychicky srazila

Vladimír Coufal neprožívá ve West Hamu nejlepší období, po zranění přišel o místo v základní sestavě londýnského klubu a s nezvyklou rolí náhradníka se nevyrovnává nejlépe. Osmadvacetiletý fotbalista v podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s on-line deníkem Aktuálně.cz, reagoval i na to, že se stal v očích mnoha příznivců Slavie zrádcem.

Kontroverzními větami o tom, jak si hodlal vynutit vysněné angažmá v Anglii, proti sobě poštval celou řadu příznivců pražského klubu (jeho vyjádření si můžete přečíst ZDE). Coufal ale odmítá, že by sešívané zradil.

"Spousta lidí to pochopila tak, že jsem zradil klub, který mi dal šanci. Já bych to takhle úplně neviděl. Nechci se obhajovat, nemám to zapotřebí, ale to, že bych bojkotoval zápasy, mě napadlo pouze v hlavě. Nikdy jsem to neřekl nahlas. Prostě se mi to honilo v hlavě jako extrémní řešení," vysvětluje reprezentační obránce.

Svědomí má čisté, jak dodává.

"Do všech zápasů jsem dal 120 procent jako vždycky. Přiznávám, jeden trénink před Teplicemi, kdy už existovala nabídka, jsem se plně nekoncentroval. To byl jediný moment, kdy jsem nebyl sám sebou. V zápasech jsem byl ale jedním z nejlepších hráčů," nepochybuje.

Proti Teplicím zaznamenal dvě asistence. "Pak doma s Midtjyllandem jsem tam něco zachránil a venku jsem tam nechal všechno proto, aby Slavia hrála Ligu mistrů, přestože jsem už věděl, že půjdu do West Hamu," podotýká.

Přestup do Premier League byl jeho celoživotním snem a Coufal cítil, že je mu velmi blízko. A také to, že se v budoucnu podobná šance nemusí naskytnout.

"Představte si, že děláte v automobilce dělníka, berete 30 až 40 tisíc korun. Ale vaším snem je dělat ve vývoji, navrhovat auta. Najednou dostanete nabídku. Můžete jít za svým snem, navíc třeba za 150 tisíc měsíčně," nabádá Coufal kritiky, aby se na jeho situaci z podzimu 2020 zkusili podívat optikou svého oboru.

Fotbalový dříč chtěl jít za svým snem stůj co stůj. Neprožíval veselé chvilky. O zákulisním dramatu věděli kromě trenérů a vedení už jen dva jeho nejlepší slávističtí kamarádi: Stanislav Tecl a Lukáš Masopust.

"Myslím si, že i oni stáli za mnou. A i oni by vám potvrdili, že bych se na zápas nikdy nevykašlal," říká Coufal.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík nakonec svůj slib splnil. Podle Coufala existovala dohoda, že z klubu může odejít v případě "snové" nabídky, což byl v jeho případě zájem z anglické nejvyšší soutěže.

Tvrdíkova minulost ho nezajímá

"Když ta nabídka přišla, nelíbilo se mu to, stejně jako všem ve Slavii. Pak si ale uvědomil, co slíbil. Vnímám ho jen pozitivně. To, co slíbil, vždy dodržel," říká devětadvacetiletý bek.

Na Tvrdíka nedá dopustit. "Podívejte se, co udělal se Slavií od té doby, co tam vstoupil. Samozřejmě ho spoustu lidí nemá rádo, například kvůli politické minulosti nebo působení ve firmách, ale mě to nezajímalo dřív a nezajímá mě to ani teď. Pro mě je rozhodující, co ten člověk udělal pro Slavii a pro mě," vysvětluje Coufal.

Do West Hamu za Tomášem Součkem odešel na začátku října loňského roku, okamžitě se zabydlel v základní sestavě a stal se jedním z hrdinů místních fans.

Idyla vydržela téměř rok, nyní ale rodák z Ludgeřovic neprožívá nejlepší chvilky. Kvůli zranění vypadl ze sestavy a na jeho místě se mezitím chytil jednadvacetiletý odchovanec Hammers Ben Johnson.

"Takhle to v zahraničním klubu je. Někdo vás nahradí a zahraje dobře. Klukům se dařilo, všechno vyhrávali, nebyl důvod to měnit," bere Coufal situaci realisticky.

Na druhou stranu ale přiznává, jak negativně na něj současný stav působí.

"Je to těžké období, zažívám to tady poprvé. Nemám takovou chuť a motivaci se připravovat. Podepisuje se to i na osobním životě, s rodinou nejsem tak veselý. Snažím se na to nemyslet, ale logicky to všechny zajímá, lidi kolem mě i média. Hodně si to beru, není se mnou řeč, hodně nad tím přemýšlím. Měl jsem jasnou pozici, ale teď se pohoda úplně vytratila," svěřuje se Coufal.

Místo fotbalu Tlapková patrola

Zatímco v předchozích měsících fotbalem žil a v televizi koukal na většinu zápasů Premier League, jako by ho teď přešla chuť.

"Hodně jsem to omezil, nekoukám na to, nezajímá mě to. Radši si pustím s dětmi Tlapkovou patrolu. U toho vypnu a relaxuju," směje se.

Ví, že návrat do sestavy mu zajistí jen poctivá dřina. Ví, že za žádných okolností nesmí polevit, naopak.

"Musím to překonat v hlavě, jít cestou tvrdé práce, kterou jsem šel vždycky. Věřím, že se to brzy zase otočí, ve fotbale je to hrozně rychlé. Není čas na paniku. Máme před sebou mraky zápasů, takže se nebojím, že bych se na hřiště nedostal, ale samozřejmě chcete hrát hlavně Premier League," potvrzuje.

"Kdyby to trvalo delší dobu, tak by možná nastal čas na nějaké řešení," naznačuje nechuť stát se náhradníkem na plný úvazek.

West Ham nyní v lize prohrál dva zápasy po sobě, na hřišti Wolverhamptonu i Manchesteru City, a tak není vyloučeno, že se Vladimír Coufal dočká své šance. Během následujících dní odehrají Hammers další dva ligové duely na domácím London Stadium. Ve středu se utkají s Brightonem, v sobotu s Chelsea.