Tradiční slovenský klub stojí před zánikem. Hráčům nechodí výplaty, Čecha živí rodiče

Před rokem slavila Senica sto let od založení klubu, teď to však vypadá, že zmizí ze slovenské fotbalové mapy. Tradiční ligový účastník má obrovské finanční problémy, hráči už půl roku nedostávají za práci zaplaceno. Neúnosná situace se týká i českého trenéra Pavla Šustra a dalších jeho krajanů.

Po sobotní výhře Senice 2:1 nad Michalovcemi vystoupil v emotivním projevu kapitán Juraj Piroska. "Když vám v práci druhý měsíc nedávají peníze, zůstanete tam? Ne. Tak proč bychom měli dál hrát? Vím, co se stane a jak to dopadne," naznačoval úplný rozpad klubu.

Juraj Piroska povedal, že nevidel výplatu v Senici 11 mesiacov. Vašek Svoboda priznal, že ho živia rodičia a hráči už nemajú motiváciu chodiť do klubu. Senica má existenčné problémy, viacerí majitelia zanechali spúšť. Hrozí, že tím sezónu nedohrá. pic.twitter.com/yoOeDcxmie — Tomáš Kotlárik (@TKotlarik) March 12, 2022

Podle informací deníku Šport sdělili majitelé kabině, že nemají zájem fotbal v Senici dál podporovat. Hráči nebudou do konce sezony dostávat výplaty ani příspěvky na bydlení a stravu. Na venkovní zápasy musí jezdit vlastními auty, na vlastní náklady.

Zároveň vlastníci údajně vyjádřili ambici dohrát ligový ročník se ctí. Dluhy Senice přitom podle slovenských médií činí až milion eur.

"Nebude to naše ostuda, ani ostuda současných majitelů. Je to ostuda od doby, co se problémy začaly nabalovat," hlásil v sobotu po zápase Piroska. "Byl bych nejraději, kdybychom to dohráli. Hlavně kvůli dětem, které tady jsou. Ale každý kalich jednou přeteče," pokračoval.

V klubu poblíž českých hranic, který v letech 2011 a 2013 skončil ve slovenské lize druhý, působí český trenér Pavel Šustr a k zápasům v aktuální sezoně naskočilo také pět českých hráčů Tomáš Egert, Petr Pavlík, Václav Svoboda, Dominik Duda a Milan Jurdík.

Bývalého příbramského beka Svobodu už drží v klubu pouze parta. "Jinou motivaci nemám. Živí mě rodiče, je to těžká situace," řekl dvaadvacetiletý hráč, který poslední ligový duel rozhodl vítěznou brankou.

Senica měla i českého generálního ředitele, David Balda ještě nedávno mluvil o tom, že se daří dluh mírnit. Ve středu ale z klubu náhle odešel. Skončili i trenér brankářů, kondiční trenér, fyzioterapeut, klub je bez sportovního ředitele či mediálního manažera.

Do finančních potíží se Senica dostala už pod vedením venezuelských majitelů, které na Slovensku zastupoval nizozemský ředitel Ton Caanen. Bývalý kapitán Senice Erik Otrísal deníku Šport kdysi prozradil, že právě u Caanena se peníze z Venezuely ztrácely.

Když byl Caanen se svými podvody odhalen, tehdejší majitelé přestali peníze posílat. Fotbalisté byli dočasně bez výplat už před dvěma lety. Nizozemec čelil obviněním z daňových podvodů i ve své domovině, za dobu dřívějšího působení u týmu Roda Kerkrade.

Senici pak v květnu 2020 odkoupil z venezuelských rukou Čech Oldřich Duda a vloni v prosinci se vlastnická struktura změnila dosud naposled. Klub získali současní majitelé, oficiálně "skupina podnikatelů" v čele s předsedou představenstva Peterem Šnegoněm.

Dluhy se však umořit nepodařilo. Hráči hrají zadarmo od loňského září, někteří včetně kapitána Pirosky i déle. "Jsou to velké facky a nevím, kam až to může dojít. Nedá se to takovým způsobem dělat donekonečna," nechal se zkraje března slyšet český stoper Pavlík.

Pokud klub rychle nesežene investora, jen těžko mu zůstane licence na nejvyšší soutěž. Už tak bude mít nejspíš velké problémy jen s dohráním aktuálního ročníku.

Byť ten se s ohledem na tíživou situaci nevyvíjí vůbec špatně. Senici v tabulce jen těsně unikl postup do skupiny o titul, ve skupině o udržení má pohodlný náskok na mužstva ohrožená sestupem. Navíc stále živí šanci v domácím poháru, ve středu má hrát čtvrtfinále s Pohroním.

Na podzim zase klubu vyšel marketingový tah s příchodem dvou hráčů z Indonésie. Především jednadvacetiletý Egy Maulana Vikri je považován za talent světového formátu, v Asii mu říkají "indonéský Messi" a Senica díky němu získala mnoho fanoušků z čtvrté nejlidnatější země světa.

Na Instagramu se počet jejích sledujících vyšplhal na 220 tisíc, přičemž nejznámější slovenský klub Slovan Bratislava jich má jen 31 tisíc.

"Máme na sociálních sítích nastavené zpeněžení příspěvků, takže za každé zhlédnutí nám tečou eura. Nejsou to bůhvíjaké sumy, ale aspoň částečná pomoc na běžné výdaje klubu. Do toho prodáváme dresy do Indonésie," zmiňoval dnes už bývalý generální ředitel Balda.

Jak se nyní zdá, Senica i s tímto přispěním jen oddalovala smutný konec. Vloni dohnaly podobné problémy jiný slovenský klub Nitru, která hraje po sestupu z nejvyšší soutěže až třetí ligu.