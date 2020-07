Šéf Citizens Mubarak se snaží po rozsudku zakopat válečnou sekeru, volal bossovi UEFA

Předseda Manchesteru City Khaldún Al Mubarak se po roztržce s prezidentem UEFA Aleksanderem Čeferinem snažil urovnat vztahy po důležitém rozhodnutí týkajícího se účasti City v následujících dvou sezonách evropských pohárů. Nakonec arbitráž CAS na začátku týdne dvouletý zákaz pro City kvůli porušení finančního fair play zrušila.

Předešlé události ovšem přinesly řadu slovních přestřelek. City se ohrazovalo vůči zákazu i pokutě ve výši přibližně 30 milionů eur. Rozhodnutí soudu přesto v uplynulém týdnu kritizovala řada fotbalových osobností včetně Josého Mourinha a Jürgena Kloppa.

Přidal se i prezident La Ligy Javier Tebas, který řekl, že případ měl projednávat jiný orgán než arbitrážní soud CAS. "Je další z těch, co nám nepřejí. Asi závidí skvělému anglickému fotbalu a Premier League. Nejspíš je to vynikající právní expert. Příště se ho asi půjdeme zeptat, ke kterému soudu máme jít a který soudce má rozhodovat," řekl ironicky trenér City Pep Guardiola. "Pane Tebasi, budeme v Lize mistrů i příští rok. Naše finanční fair play bylo v pořádku," vzkázal na dálku.

Slovní přestřelka se před arbitráží odehrála i na trase UEFA - Manchester City. Šéf anglického klubu Al Mubarak se proto snažil po rozsudku narychlo urovnat pošramocené vztahy. Poté, co byl zrušen trest pro City.

Oba vysoce postavení mužové fotbalového prostředí měli podle Sportsmailu vést dlouhý telefonický rozhovor, který se nesl v přátelském duchu. Cílem bylo smazat na poměry vysoké fotbalové politiky velmi vyostřené výměny názorů mezi Al Mubarakem a Čeferinem.

Konkrétní obsah rozhovoru na veřejnost zatím nevyplaval, ale účel podle všeho splnil. Hovor inicioval Al Mubarak, byl údajně velmi srdečný a měl by být výchozím bodem nového vztahu mezi arabským šéfem City a jeho slovinským protějškem v čele UEFA.

"Ukázalo se, kde je pravda, a můžeme se ukázat na hřišti," ulevilo se trenéru Guardiolovi. "Měli by se nám omluvit. Pokud by na naší straně bylo něco špatně, rozhodně bychom přijali trest od kohokoli. Věříme, že jsme udělali všechno správně a i nezávislí soudci nám teď dali za pravdu," vyžadoval kouč druhého týmu Premier League omluvu.

Guardiolovi nejasnosti okolo případu City ležely hodně na srdci. "Pro fotbal je to jen dobře. Postupovali jsme podle úplně stejných pravidel jako všechny kluby v Evropě. Hodně lidí říkalo, že podvádíme. Neexistovala presumpce neviny, ale teď jsme šťastní, že se to objasnilo," dodal.

V Anglii se dokonce spekulovalo o tom, že by Guardiola klub opustil v případě zákazu hrát evropské poháry. "Zůstal bych tu, nehraje to pro mě roli. I kdyby nás poslali do League Two (čtvrtá nejvyšší anglická soutěž), tak bych tu zůstal," ujistil fanoušky.