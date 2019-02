11. 2. 2019 20:02

Útočník Patrik Schick z AS Řím si zhruba dva týdny nezahraje. Třiadvacetiletý fotbalista má podle italských médií problémy se stehenním svalem. Přijde kvůli nim o úterní úvodní osmifinále Ligy mistrů s Portem a zápasy s Boloňou a Frosinone v italské lize.

Schick v dosavadním průběhu sezony za římský celek odehrál 23 zápasů, dal čtyři branky a další dvě připravil. Znovu by měl být připraven na derby s Laziem, které je na programu 3. března. Jeho start při vstupu do kvalifikace mistrovství Evropy by neměl být ohrožen, protože český tým proti Anglii nastoupí až na konci března.