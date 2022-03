Schick nikam nepůjde. Počítáme s ním pro několik dalších let, prohlásil Leverkusen

Fotbalový Leverkusen vyloučil, že by v létě prodal útočníka Patrika Schicka. Ředitel Bayeru Fernando Carro v rozhovoru pro televizní stanici Sky prohlásil, že klub s českým reprezentantem počítá ještě několik let.

Šestadvacetiletý Schick přišel do Leverkusenu loni v září z AS Řím. Před tím hostoval v Lipsku, za sebou má také angažmá v Sampdorii Janov, pražské Spartě a Bohemians 1905.

V minulé sezoně bundesligy Schick odehrál 29 zápasů a dal devět branek. V tomto ročníku má zatím ve 20 zápasech 20 gólů a je druhým nejlepším střelcem soutěže za Robertem Lewandowským z Bayernu s 31 zásahy.

Podle posledních spekulací v německých médií o Schicka projevil zájem Dortmund jako náhradu za norského kanonýra Erlinga Haalanda. "My ale Patrika prodat nechceme, takže nemá cenu to řešit," řekl Carro.

Schick, který se nedávno po zranění zapojil do přípravy Bayeru po více než měsíční přestávce, má s klubem smlouvu do roku 2025. "Jsme rádi, že je u nás a počítáme s ním ještě pro několik dalších let," uvedl Carro.