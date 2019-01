Ďábelský Rooneyho mix: prášky zapíjel alkoholem. Ve vězení se k němu chovali slušně

před 49 minutami

Mluvčí Waynea Rooneyho popsal, co předcházelo incidentu, po němž se slavný anglický fotbalista ocitl za mřížemi. Do vězení ho dostaly prášky na spaní v kombinaci s konzumací alkoholu.

Autor rekordního počtu gólů v anglické reprezentaci a v současnosti hráč týmu DC United v zámořské MLS byl zatčen 16. prosince ve Washingtonu. Stalo se tak poté, co přiletěl ze Saúdské Arábie, kde sledoval závody formule E. Důvodem jeho zadržení letištní policií bylo to, že byl na veřejnosti opilý a klel.

"Během letu si Wayne vzal předepsaný počet prášků na spaní a mixoval je s konzumací alkoholu. Následkem toho byl při příletu dezorientovaný," uvedl hráčův mluvčí poté, co incident vešel v neděli ve známost. "Byl zadržen policií, která ho zatkla kvůli menšímu přestupku," doplnil.

Muži zákona převezli někdejší dlouholetou hvězdu Manchesteru United z Dullesova mezinárodního letiště do vazební cely okresního vězení v Loudounu.

"Byl zapsán do Detenčního centra pro dospělé loudounského okresu kvůli obvinění z opilosti na veřejnosti vzneseného na základě zatčení letištní policií," prohlásil mluvčí šerifa okresu Loudoun.

Po vystřízlivění a zaplacení pokuty ve výši 25 dolarů a nákladů 91 dolar byl Rooney z vězení propuštěn. "Wayne by chtěl ocenit způsob, jakým s ním bylo zacházeno všemi, kdo měl s tímto případem co do činění," vyzdvihl Rooneyho mluvčí.

Rooney po odchodu z Evertonu podepsal smlouvu na tři a půl roku s DC United, podle níž si přijde na 2,78 milionu dolarů za rok (asi 62 milionů korun). Na vyměřenou pětadvacetidolarovou pokutu tak podle kontraktu vydělá za čtyři minuty a 43 vteřin.

Potíže se zákonem kvůli alkoholu měl slavný útočník už v Anglii. V září roku 2017 dostal zákaz řízení na dva roky a sto hodin veřejně prospěšných prací poté, co ho policie přistihla za volantem s téměř trojnásobně překročenou hladinou alkoholu. Rooney tehdy také souhlasil s absolvováním protialkoholního kurzu.