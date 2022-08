Ronaldův věk není žádný problém. Stále s ním počítáme, tvrdí Ten Hag

Kouč fotbalistů Manchesteru United Erik ten Hag po pondělní domácí výhře 2:1 nad Liverpoolem ocenil zlepšený přístup svých hráčů a touhu po vítězství. Nizozemský kouč si připsal ve třetím kole anglické ligy premiérové body i soutěžní výhru na lavičce "Rudých ďáblů" a United v tabulce dokonce přeskočili svého soupeře a odvěkého rivala.

"Můžeme se bavit o taktice, ale všechno je o přístupu hráčů. Dneska jsme na hřišti komunikovali a hráči se rvali o vítězství," citovala Ten Haga agentura Reuters.

United poslal do vedení už po čtvrthodině Sancho a náskok zvýšil po změně stran Rashford. V závěru už pouze zkorigoval skóre Salah. Domácí si tak alespoň trochu udobřili fanoušky, kteří před zápasem protestovali v ulicích města proti tomu, jak slavný klub řídí americká rodina Glazerů.

"Je to jenom začátek. Pořád můžeme předvádět daleko vyrovnanější výkony a být dopředu mnohem nebezpečnější. Takhle ale musíme hrát pořád, nejen proti Liverpoolu," upozornil bývalý trenér Ajaxu Amsterodam, jenž převzal anglický velkoklub před sezonou.

Ten Hag nechal pouze na lavičce hvězdného Cristiana Ronalda, jenž se dostal do hry až v 86. minutě. O Ronaldově budoucnosti v klubu se stále spekuluje, trenér s ním ale podle svých slov počítá.

"Během kariéry podával vždy vynikající výkony, a to hrál pod řadou trenérů s rozdílnými systémy hry. Proč by neměl zapadnout i do toho našeho? Jeho věk není žádný problém," podotkl Ten Hag na adresu sedmatřicetiletého kanonýra.

S Liverpoolem se mu ale oproti debaklu na hřišti Brentfordu (0:4) vyplatila sázka na omlazenou sestavu. Místo Ronalda, kapitána Maguirea, záložníka Freda nebo obránce Shawa nastoupili McTominay, Elanga či debutant v základní sestavě Malacia.

"Máme určitý styl hry, ale také konkrétní plán na každé jednotlivé utkání. Pokaždé se snažíme volbou hráčů reagovat i na soupeře, což jsme udělali i dnes. V sobotu proti Southamptonu může sestava vypadat zase úplně jinak. V sezoně nás čeká hodně zápasů, potřebujeme široký kádr, který bude vystupovat jako jeden tým," dodal Ten Hag.