Roční vězení s podmínkou. Benzema zná trest za vydírání parťáka z reprezentace

Nálada firem a podnikatelů v Česku se dále zlepšila a jen mírně zaostává za úrovní naměřenou před příchodem pandemie. Ta přestala být pro firmy hlavním rizikem. Je jím nyní vývoj v ekonomice, kterého se obávají tři pětiny dotazovaných. Vyplývá to z aktuálního průzkumu ČSOB Index očekávání firem.

Index očekávání firem vzrostl na 7,8 bodu z jarních minus 17,9 bodu. Optimismus se zvýšil zejména u menších firem a živnostníků, naproti tomu u středních firem optimismus od prvního pololetí mírně klesl. Průzkum se konal od října do začátku listopadu.

"Je patrné, že firmy očekávají ke konci roku zlepšení situace a celkové oživení trhu. Zvýšení poptávky pro čtvrté čtvrtletí předpokládá 41 procent dotazovaných, zatímco před rokem to bylo 15 procent. Nárůst investic hlásí 40 procent respondentů, o rok dříve to byla jen pětina. Firmy investují zejména do digitalizace a nejenže nepropouštějí, naopak mají zájem nabírat kvalitní pracovní sílu," uvedl výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Pro firmy se stala hlavním rizikem ekonomika, což zmiňuje 60 procent z nich. Podle hlavního ekonoma ČSOB Martina Kupky je zesílené vnímání rizik plynoucích z vývoje ekonomiky pochopitelné. "Málokdo loni na jaře očekával, že pandemie na tak dlouho a tak výrazně naruší fungování řady dodavatelsko-odběratelských řetězců, zkomplikuje mezinárodní dopravu zboží, odstartuje prudký nárůst cen energií, výrobní i spotřebitelské inflace a v důsledku toho pak i úrokových sazeb," upozornil.

Z dalšího vývoje pandemie má obavy 54 procent dotazovaných. Firmy dále označují za rizika nedostatek kvalitních zaměstnanců (46 procent), změny v legislativě (40 procent) a proměnu v potřebách zákazníků (34 procent). Naproti tomu vývoj nových technologií vnímá jako rizikový faktor jen necelá pětina respondentů.