PSG nespasil ani Neymar, favorit doma podlehl Remeši. V Itálii Inter opět nezaváhal

Po 16 měsících prohráli fotbalisté Paris St. Germain ve francouzské lize domácí zápas.

V sedmém kole podlehli Remeši 0:2 a utrpěli druhou porážku v sezoně. V čele tabulky jsou obhájci titulu už jen díky lepšímu skóre před Angers, které má rovněž 15 bodů.

Zápas v Parku princů rozhodl v 29. minutě hlavičkou Hassane Kamara. V nastaveném čase zpečetil překvapivou výhru hostů střelou nůžkami Boulaye Dia. Remeš je po třetím vítězství v sezoně osmá v tabulce.

PSG tentokrát nespasila ani brazilská megastar Neymar. Ten přitom rozhodl v předchozích dvou ligových duelech svými góly o hubených výhrách nad Štrasburkem a Lyonem, přestože na něho fanoušci pískali kvůli jeho nenaplněné touze přestoupit do jiného klubu.

Francouzská fotbalová liga - 7. kolo:

Paris St. Germain - Remeš 0:2 (29. Kamara, 90.+4 Dia), Amiens - Bordeaux 1:3 (2. Mendoza - 8. a 45.+1 Adli, 73. Kalu), Brest - Lyon 2:2 (29. a 85. Court - 28. M. Dembélé, 69. Cornet) , Lille - Štrasburk 2:0 (46. Osimhen, 64. Rémy), Montpellier - Nimes 1:0 (31. Souquet), Nantes - Rennes 1:0 (77. A. Touré z pen.), St. Etienne - Mety 0:1 (18. Diallo), Toulouse - Angers 0:2 (88. a 90.+5 Alioui).

Inter je stále stoprocentní

Fotbalisté Interu Milán vyhráli i pátý zápas nové sezony italské ligy. Soupeři pražské Slavie ve skupině Ligy mistrů doma zdolali Lazio Řím 1:0 a vedou tabulku o dva body před obhájcem titulu Juventusem Turín.

Inter sice na úvod Ligy mistrů doma se Slavií remizoval 1:1, ale v Serii A zůstává stoprocentní. Vítězství nad Laziem zařídil ve 23. minutě Danilo D'Ambrosio přesnou hlavičkou. "Nerazzurri" pak několika dobrými zákroky podržel brankář Samir Handanovič. Svěřenci Antonia Conteho počtvrté z pěti kol vyhráli bez inkasované branky.

Boloňa s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v sestavě remizovala 0:0 na stadionu FC Janov. Krejčí nastoupil na pozici levého obránce a poprvé v tomto ročníku absolvoval celých 90 minut.

Bergamo zvítězilo na hřišti AS Řím 2:0 a po třetí výhře v sezoně poskočilo na třetí místo neúplné tabulky. AS utrpěl první porážku v ročníku a je šestý. Atalanta rozhodla až v závěrečné dvacetiminutovce. První gól na Stadio Olimpico dal v 71. minutě střídající Duván Zapata, který je se čtyřmi brankami druhým nejlepším střelcem Serie A. Těsně před koncem pojistil výhru účastníka Ligy mistrů Marten de Roon. AS klopýtl po třech soutěžních výhrách po sobě, během kterých nastřílel 10 gólů.

Neapol doma překvapivě podlehla Cagliari 0:1 a v tabulce je čtvrtá. Třetí ligové vítězství v řadě a průběžnou pátou pozici hostům vystřelil střídající Lucas Castro v 87. minutě. Krátce poté byl neapolský obránce Kalidou Koulibaly vyloučen za protesty.

Italská fotbalová liga - 5. kolo:

Inter Milán - Lazio Řím 1:0 (23. D'Ambrosio), Neapol - Cagliari 0:1 (87. Castro), AS Řím - Bergamo 0:2 (71. D. Zapata, 90. De Roon), FC Janov - Boloňa 0:0, Fiorentina - Sampdoria Janov 2:1 (31. Pezzella, 57. Chiesa - 79. Bonazzoli), Parma - Sassuolo 1:0 (90.+5 vlastní Búrabíja), Spal Ferrara - Lecce 1:3 (17. Di Francesco - 11. a 73. Mancosu obě z pen., 47. Calderoni).

Real porazil Pamplonu a vede španělskou ligu

Fotbalisté Realu Madrid v šestém kole španělské ligy doma porazili Pamplonu 2:0 a vedou tabulku o bod před městským rivalem Atlétikem, který vyhrál stejným výsledkem na stadionu dalšího nováčka Mallorky. Madridské derby je na programu v sobotu.

Na stadionu Santiago Bernabéu otevřel skóre ve 36. minutě Vinícius Júnior ranou do horního růžku. Gól Luky Joviče ve druhém poločase neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Pojistku Realu přidal v 72. minutě debutující osmnáctiletý útočník Rodrygo, který se prosadil krátce po příchodu na hřiště. Pamplona prohrála poprvé v novém ročníku, naopak "Bílý balet" udržel ligovou neporazitelnost.

Atlético poslal do vedení ve 26. minutě Diego Costa hlavičkou po Kokeho centru a trefil se poprvé od března. V 64. minutě zvýšil další útočník Joao Félix tečovanou střelou. Nejdražší posila v historii "Rojiblancos" vstřelila druhý soutěžní gól po letním příchodu z Benfiky Lisabon.

Hostům v závěru trochu zkomplikoval situaci střídající Álvaro Morata, jenž byl vyloučen po dvou žlutých kartách v krátkém sledu. Madridský tým ale čtvrthodinové oslabení zvládl, zabral po sérii tří soutěžních utkání bez výhry.

Španělská fotbalová liga - 6. kolo:

Real Madrid - Pamplona 2:0 (36. Vinícius, 72. Rodrygo), Leganés - Bilbao 1:1 (61. O. Rodríguez - 59. R. García z pen.), Mallorca - Atlético Madrid 0:2 (26. Diego Costa, 64. Félix), Valencie - Getafe 3:3 (30. a 34. Gómez, 39. I Kang-in - 1. Mata, 66. Jason, 69. Ángel).