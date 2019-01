PSG koupil za miliardu záložníka Paredese z Petrohradu

před 1 hodinou

Paris St. Germain získal argentinského fotbalistu Leandra Paredese ze Zenitu Petrohrad. Obhájce francouzského titulu za čtyřiadvacetiletého záložníka podle médií zaplatil 45 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun). Paredes přišel do Zenitu v létě 2017 z AS Řím, předtím působil v Empoli, Chievu Verona či Boce Juniors. Devítinásobný argentinský reprezentant podepsal s PSG smlouvu na čtyři a půl roku. "Jsem velmi hrdý, že jsem přestoupil do Paris St. Germain. Nyní mám fantastickou příležitost nejen poznat novou ligu, ale také nosit jeden z nejprestižnějších dresů na světě," řekl Paredes v rozhovoru pro web pařížského klubu.

autor: ČTK | před 1 hodinou