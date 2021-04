West Ham - Leicester. Kladiváři se ve šlágru kola mohou přiblížit třetímu místu

Úvodní sestavy:



West Ham United: Fabiański - Coufal, C. Dawson, Diop, Cresswell - Souček, Noble (C) - Fornals, Lingard, Masuaku - Bowen.

Náhradníci: Martin, Trott - Alves, Balbuena, Benrahma, Coventry, Fredericks, Johnson, Odubeko.



Leicester City: Schmeichel (C) - Amartey, J. Evans, Fofana - R. Pereira, Tielemans, Praet, Ndidi, Castagne - Iheanacho, Vardy.

Náhradníci: D. Ward - Albrighton, Daley-Campbell, Fuchs, Leshabela, N. Mendy, Suengchitthawon, Tavares, Thomas.



Rozhodčí: Dean - Hussin, Scholes.