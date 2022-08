Manchester City bude usilovat o úspěšnou obhajobu mistrovského titulu. Vloni o něj bojoval do posledního kola a získal jej zásluhou skvělého obratu proti Aston Ville, kdy během závěrečné čtvrthodiny otočil z 0:2 na konečných 3:2. Smutkem naopak pro Citizens skončilo putování Ligou mistrů. V odvetném utkání semifinále proti Realu Madrid si nechali dát dva góly v závěrečných minutách a šlo se do prodloužení, v němž bílý balet posunul do finále Benzema.

Před novou sezónou opustilo Manchester City dvě větší jména. Olexandr Zinčenko a Raheem Sterling se přestěhovali do Londýna. První jmenovaný do Arsenalu, druhý do Chelsea. Věhlasným přestupem do týmu je příchod Erlinga Haalanda, od nějž se čekají velké věci. Z hostování z River Plate se vrátil talentovaný útočník Julián Álvarez a zajímavým přestupem je i příchod Kalvina Phillipse z Leeds United.