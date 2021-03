West Ham - Arsenal. Souček s Coufalem nechybí v základu ani v londýnském derby

Úvodní sestavy:



West Ham United: Fabiański - Coufal, C. Dawson, Diop, Cresswell - Souček, Rice (C) - Bowen, Lingard, Benrahma - Antonio.

Náhradníci: Martin, Trott - Alves, Balbuena, Johnson, Fredericks, Lanzini, Noble, Odubeko.



Arsenal FC: Leno - Chambers, David Luiz, Marí, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Aubameyang (C) - A. Lacazette.

Náhradníci: Ryan - D. Ceballos, Alnaní, Holding, Gabriel, Soares, Martinelli, Pépé, Smith-Rowe.