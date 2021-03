West Ham touží vykrást oslabené United. Podle insiderů pokukuje po třech slávistech

Před West Hamem stojí další klíčová výzva. V neděli večer nastoupí svěřenci Davida Moyese na Old Trafford proti domácímu Manchesteru United, výrazně oslabenému. Pokud vyhrají, přiblíží se na rozdíl tří bodů druhému místu v Premier League.

Tomáš Souček a Nemanja Matič. Hammers hráli na Old Trafford před měsícem FA Cup, jediný gól duelu dostali až v prodloužení. | Foto: Reuters

Ole Gunnaru Solskjaerovi se rozpadla útočná vozba. Proti Kladivářům nebude moci využít Marcuse Rashforda, Anthonyho Martiala ani Edinsona Cavaniho.

"Doufal jsem, že budete pokračovat a vyjmenujete ještě další tři hráče United, kteří nebudou hrát," smál se Moyes na tiskové konferenci. "To by možná moje myšlení před zápasem trochu změnilo, takhle zůstane stejné. United mají další kvalitní ofenzivní hráče, které mohou postavit," dodal.

Sám se bude muset obejít bez rozjetého Jesseho Lingarda. Rudého ďábla a autora čtyř gólů v šesti soutěžních zápasech v dresu Clarets and Blues nepustí do duelu proti svým dohoda o hostování.

"Už jsme s United hráli dvakrát v téhle sezoně, dvakrát prohráli, ale v obou případech velmi těsně. V FA Cupu jsme uhráli prodloužení, v prvním jsme cítili křivdu kvůli omylu, po kterém jsme dostali vyrovnávací gól," připomněl skotský manažer prosincový duel na London Stadium.

Hammers dlouho vedli, v první půli se dorážkou na zadní tyči prosadil skvěle hrající Tomáš Souček. V 65. minutě ale přišel zlom po kontroverzním momentu.

Před vyrovnávacím gólem Paula Pogby už míč jednoznačně opustil hřiště, pomezní rozhodčí ale koukal jinam a VAR při přezkoumávání neměl k dispozici prokazatelný záběr. Kladiváři se pak sesypali a v rychlém sledu dostali další góly od Masona Greenwooda a Marcuse Rashforda.

"Něco takového už bychom neradi zažili," připomněl Moyes, že má bolestivý moment stále v živé paměti. "Do zápasu půjdeme se sebevědomím, že můžeme uspět, protože jsme proti United hráli velmi dobře i v únoru," podotkl.

Jeho protějšek Solskjaer na tiskové konferenci pěl na West Ham chválu. "Jsou fantastičtí. Mají hráče, kteří dávají góly, kteří jsou kreativní a zároveň velice pevní a zodpovědní v obraně. Je těžké je porazit. David tam udělal ohromný kus práce. Pro nás je to po výhře na Manchesteru City další velký zápas."

Mezitím se v zákulisí východolondýnského klubu čile spekuluje o případném letním posílení kádru.

Insiderský web Claret and Hugh přišel z informací o tom, že se skauti West Hamu chystají příští čtvrtek do Ibrox Parku, stánku Glasgow Rangers, kde se v odvetě osmifinále Evropské ligy představí pražská Slavia. Údajně tam budou bedlivě sledovat hned trojici sešívaných.

Zájem o devatenáctiletého křídelníka Abdallaha Simu není žádnou novinkou, stejně jako dlouhodobé monitorování brankáře Ondřeje Koláře. Třetím, překvapivějším jménem je čtyřiadvacetiletý útočník Jan Kuchta, který letos v dresu Slavie vstřelil 13 gólů v 25 soutěžních zápasech.

"Sima je na vrcholu seznamu posil, Kolář je také na radaru Kladivářů a Kuchta by se mohl stát dalším terčem zájmu, pokud by ve čtvrtek skauty zaujal," napsali Claret and Hugh.

Útočníka si však podle britských médií začínají všímat i další prvoligové anglické kluby: Newcastle, Southampton nebo Brighton.

Šlágr 29. kola Premier League mezi Manchesterem United a West Hamem vysílá v neděli večer přímým přenosem stanice Premier Sport, deník Aktuálně.cz z duelu nabídne podrobnou online reportáž.