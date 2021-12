Arsenal - West Ham 0:0. Hosty v závěru půle zachránilo břevno a skvělý Fabianski

Je za námi úvodní půle, ve které měl o něco víc ze hry Arsenal. Na první zajímavou možnost jsme ale čekali více než půlhodinu a měli ji hosté. Fornals ale obstřelem těsně minul. Arsenal zahrozil až v závěru půle, ale stálo to za to, byť se gólu domácí nedočkali. Nejprve Xhakovu střelu zastavil Dawson a poté se vyznamenal Fabianski, jenž vyškrábl krásnou ránu Tierneyho na břevno. Poté hostující brankář vychytal i Lacazettea a při následné dorážce selhal Martinelli. Do kabin se tak jde za bezbrankového stavu.