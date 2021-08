Poslední dvě sezony. Guardiola prozradil, co hodlá dělat, až skončí v Manchesteru

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola nepomýšlí na to, že by v klubu Premier League zůstal i po roce 2023, kdy mu vyprší smlouva.

Úspěšný kouč místo toho plánuje pauzu a vyhlíží nové výzvy. V rozhovoru pro španělský list Marca a jihoamerická média přiznal, že ho láká angažmá na reprezentační úrovni.

"Příští krok bude národní tým, pokud tu bude ta možnost," řekl Guardiola, jenž vloni v listopadu prodloužil v City smlouvu o dva roky do konce sezony 2022/23.

"Po sedmi letech v tomto klubu si, myslím, dopřeju přestávku. Po tak dlouhém angažmá na jednom místě si budu potřebovat odpočinout a taky se zastavit, abych zhodnotil, čeho jsem dosáhl, a zkusil se poučit z práce jiných trenérů," uvedl.

Pak by padesátiletý kouč rád posunul svou kariéru o další stupeň. "Pokud se během této pauzy objeví šance trénovat národní tým, myslím, že by se mi to líbilo," prozradil Guardiola.

"Rád bych vedl tým na mistrovství Evropy, Copě América nebo na mistrovství světa. To bych chtěl zažít," dodal.

Bývalý španělský záložník získal s Manchesterem City tři ligové tituly, stejně jako předtím na lavičce Bayernu Mnichov a Barcelony. Se španělským klubem vyhrál jako trenér i dvakrát Ligu mistrů, s Bayernem ani City se mu to však nikdy nepovedlo.

Jako hráč v Barceloně získal v minulosti šest ligových titulů a v roce 1992 trofej v PMEZ.