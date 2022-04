Ponížili nás, přiznal kouč Manchesteru United. V létě přijde zemětřesení v kádru

Po úterním debaklu 0:4 na hřišti Liverpoolu prohlásil kouč fotbalistů Manchesteru United Ralf Rangnick, že tým musí v létě projít velkou proměnou, aby dokázal znovu získávat trofeje. Liverpool vedený jiným německým trenérem Jürgenem Kloppem je podle něj o šest let napřed.

"Je to trapné, je to zklamání. Možná dokonce ponižující," řekl Rangnick po zápase, po kterém se Liverpool minimálně do dnešního večera dostal do čela Premier League. Jeho týmu patří šesté místo.

"Musíme se smířit s tím, že jsou teď o šest let před námi. Když přišel Jürgen Klopp, nastala změna nejen v týmu, ale posunuli celý klub i město na jinou úroveň. To musí přijít i u nás v příštím přestupovém období," uvedl Rangnick. Podle něj má nyní Liverpool v kádru 25 formulí 1.

Manchester převzal Rangnick v listopadu po odvolaném Olem Gunnaru Solskjaerovi a byl jmenován prozatímním trenérem. Po sezoně má přijít nový kouč, podle médií jím bude nejspíš Erik ten Hag z Ajaxu.

Rangnick, který je v klubu rovněž poradce, očekává v létě zemětřesení v kádru.

"Pro mě je jasné, že přijde šest, sedm, osm, možná deset nových hráčů. Určitě dojde k přestavbě. Ale teď nám to nepomůže, protože nás čeká ještě dalších pět zápasů," řekl bývalý trenér Lipska, jehož svěřenci bojují o účast v Lize mistrů.