Pochettino, Kane a Spurs: konec love story. Na "hnijící" Tottenham už číhá Mourinho

Po ostudném domácím sedmigólovém debaklu v Lize mistrů s Bayernem Mnichov už si fanoušci Tottenhamu mysleli, že nemůže být hůř. Vždyť šlo o jededn z nejčernějších momentů v celé historii klubu.

Ještě před reprezentační pauzou ale Spurs potupně prohráli 0:3 na hřišti Brightonu. To vše nedlouho po šokujícím vypadnutí se čtvrtoligovým Colchesterem v ligovém poháru.

V tabulce Premier League klesl severolondýnský klub až na deváté místo a anglická média řeší, zda jde o konec jedné takřka pohádkové éry.

Argentinský manažer Mauricio Pochettino je podle většiny zdrojů prakticky neodvolatelný. Zároveň se ale objevují zvěsti, že sám začíná hledat cestu, jak z porouchaného "kohoutího" vlaku vystoupit.

A za rohem už čeká José Mourinho, po loňském vyhazovu z Manchesteru United zjevně připravený na další atraktivní trenérskou výzvu. "Special One" už odmítl nabídky z Číny a z Benficy Lisabon, čekaje na skutečně zajímavou příležitost.

"Musím být trpělivý a čekat na správnou šanci a to bude taková, která bude odpovídat mé úrovni jako trenéra a manažera. Musí to být to pravé," prohlásil nedávno. Se Spurs už dokonce proběhla první předběžná oťukávání.

Vše ale závisí na tom, zda se Pochettino rozhodne odejít.

V Tottenhamu působí od roku 2014 a pro vlivného klubového ředitele Daniela Levyho je stále jasným číslem jedna, přestože se dlouhodobě rozcházejí v představách o posilování nyní již neoddiskutovatelně stagnujícího týmu.

Ačkoli někteří ostrovní experti, kupříkladu Tony Cascarino, tvrdí, že bude Argentinec vyhozen pokud nezvládne sobotní domácí zápas s Watfordem, zdroje blízké klubu takovou možnost razantně vyvracejí.

"Levy ho nikdy neodvolá, ať se stane cokoli. Ani za milion let," uvedl bývalý hráč Kohoutů Tim Sherwood. Muž, který Tottenham vedl předtím, než se v roce 2014 pevně chytil kormidla Pochettino.

Ten pak sice nezískal žádnou trofej, mužstvo ale dovedl třikrát po sobě na pomyslné stupně vítězů Premier League, což v minulé sezoně ještě vyšperkoval senzačním postupem do finále Ligy mistrů.

Smlouvu má na White Hart Lane do roku 2023, nicméně se hlasitě spekuluje o tom, že by se nejpozději v létě o jeho přesun pokusili v Manchesteru United a Realu Madrid.

Chemie mezi argentinský stratégem a mužstvem Spurs očividně uvadá. Tým se delší dobu nedaří okysličit, kádr není natolik široký, aby mohl Pochettino se základní sestavou výrazněji zahýbat. Hrát tak musí i fotbalisté, kteří se výkonnostně trápí. A jejich krize se tím ještě prohlubuje.

Jen kosmeticky se měnící kádr navíc stárne a celkově zpomaluje.

Ideální to není ani v kabině. Hvězdný dánský playmaker Christian Eriksen byl na odchodu už v létě. Vedení dal jasně najevo, že by po šesti letech rád zkusil změnu, nejlépe v podobě angažmá ve špičkových španělských klubech.

Nakonec ale musel zůstat, protože zájem ze strany Barcelony a Realu Madrid nakonec nebyl tak vážný, jak se zprvu jevilo.

"Něco shnilého jest v severním Londýně, to je jisté. Příliš mnoho hráčů chce být v jiném klubu, hrát pro jiného manažera a skutečně vyhrávat trofeje. Mnoho dalších pak vypadá opotřebovaně," napsal server football365 ve článku nazvaném "Konec Pochettina a Spurs je blízko".

Hlavní pozornost se v tomto směru bezpochyby upírá na největší hvězdu, kapitána anglické reprezentace Harryho Kanea.

Ten je na přestupovém trhu horkým zbožím a jak sílí krize Tottenhamu, roste i zájem (staro)nových nápadníků. Kanonýrovi už přitom doporučují přestup i lidé, kteří nechtějí Kaneovu stagnaci kvůli výkonům v reprezentačním dresu Albionu. Například Rio Ferdinand.

"Kaneovi je dvacet šest let, musí se rozhodnout rychle, protože moc příležitostí už mít nebude. Musí se sám sebe zeptat: jsou Spurs klubem, který může získávat velké trofeje? Ne, myslím, že není," odpověděla si legenda Manchesteru United.

Další bývalý reprezentant Anglie Glen Johnson souhlasil. "Loajalita je jedna věc, ale už by se měl dívat sám na sebe. Kdybych byl v jeho kůži, měl bych za to, že můžu hrát jinde, s lepšími spoluhráči a mít větší šanci něco vyhrát. Za pár let by jeho ambice ve Spurs mohly vyschnout," vyjádřil obavu z možného Kaneova vyhoření.

Přímo mu doporučil přestup do Manchesteru City, protože "by mu španělský fotbal tolik neseděl".

Kane sám se ke spekulacím nevyjadřuje. Johnsonem zmíněná loajalita je pro něj stále na prvním místě. Alespoň navenek. Na konci září střelec 171 branek v 262 utkáních v dresu Tottenhamu naopak promlouval do duše spoluhráčům, kteří v létě chtěli z týmu odejít.

"Je veřejně známo, že tu byli hráči, kteří chtěli v létě pryč. A byli k tomu blízko. Taková situace nikdy není lehká, ale je to uzavřené. Všichni musíme bojovat za svůj tým, dát své osobní potřeby na stranu," burcoval Kane, jeho slova ale zároveň paradoxně popsala podivnou vnitřní atmosféru v týmu.