Fotbalový brankář Matěj Kovář podepsal novou smlouvu s Manchesterem United.

Devatenáctiletý český reprezentant, který zatím působ v mládežnické akademii dvacetinásobného anglického mistra, se slavnému klubu upsal na čtyři roky.

Kovář, který je v nominaci české reprezentace do 20 let pro přípravné zápasy se Švýcarskem a Anglií, přišel do Anglie loni v lednu ze Slovácka. S manchesterským celkem tehdy uzavřel kontrakt na 2,5 roku.

Nyní United na klubovém webu informovali o tom, že si Kovář spolehlivými výkony vysloužil novou smlouvu.