Čínská pomsta pokračuje. Özil už není na internetu, vymazali ho i z počítačové hry

Záložník fotbalového Arsenalu Mesut Özil před několika dny kritizoval Čínu za její politiku vůči ujgurskému obyvatelstvu na západě země. Kauza má další dohru.

Bývalý záložník Realu Madrid nebo německé reprezentace pro Čínu přes víkend přestal existovat. Úřady zprávy o něm blokují, byl vyřazen z databáze internetových vyhledávačů, končí jeho fankluby, příznivci hromadně pálí jeho dresy. Özilovi se stalo osudným, že se k politickým tématům vyjadřuje často na sociálních sítích.

Tentokrát sdělil svůj názor na situaci okolo ujgurské menšiny v Číně. "Čelí utlačování, jsou houževnatí," napsal na Twitter a Instagram. Přidal kritiku čínského režimu ve vztahu k muslimskému obyvatelstvu v provincii Sin-Ťiang. Také dodal, že se mu nelíbí vlažný postoj ostatních muslimů k celé situaci.

"Pálí korán, zavírají mešity, zakazují jejich školy, zabíjí duchovní a muže posílají do táborů, zatímco jejich rodiny musí žít s Číňany a jejich ženy si musí brát čínské muže. A muslimové mlčí. Neprotestují. Opustili je. Souhlasit s utlačováním je stejné jako utlačovat," zní jeho zpráva doslova.

Od výroků Özila se už distancoval klub a v čínské verzi elektronické hry Pro Evolution Soccer (vyvíjí ji japonská společnost Konami) ho dokonce tamní prodejce NetEase vymazal ze tří nejrozšířenějších verzí.

"Německý hráč Özil napsal extrémistický příspěvek o Číně na sociální sítě," píše se ve vyjádření společnosti. "Jeho výroky urazily čínské fanoušky a nejsou v souladu se sportovními hodnotami lásky a míru. Nemáme pro takové výroky pochopení, neakceptujeme je ani je nebudeme omlouvat," doplnil NetEase.

Jednatřicetiletý hráč poukázal na zprávy, které z oblasti západní Číny dlouhodobě pronikají o perzekuci muslimského obyvatelstva. Neziskové organizace bojující za lidská práva informují o tom, že přibližně milion Ujgurů je držen v koncentračních táborech a lidská práva menšiny jsou systematicky potlačována. Čína to odmítá a tábory označuje jako převýchovné.

Arsenal se od Özilova vyjádření distancoval s tím, že klub se do politických záležitostí zásadně nemíchá. Podobně se vyslovil i bývalý trenér Arsenalu Arsene Wenger. "Je to jeho věc, ne Arsenalu. Říká to za sebe, má právo na svobodu slova jako kdokoli jiný. Využívá toho, že je známý, ale neznamená to, že s ním všichni souhlasí," řekl Wenger.

Čínská státní televize CCTV po Özilově vyjádření dokonce odmítla vysílat zápasy Arsenalu, dokud se klub od jeho výroků nedistancuje. Fanoušci v Číně tak přišli o duel Gunners s Manchesterem City. Londýnský klub se později omluvil (pouze na čínských sociálních sítích) a televize jej zařadila zpět do vysílání, profily Mesuta Özila na sociálních sítích ale Čína zablokovala. Úřady zrušily i jeho fanstránku M10 se 30 000 členy a internetové vyhledávače požádaly o vyřazení Mesuta Özila z výsledků vyhledávání.

Německého záložníka s tureckými kořeny se zastal předseda hráčské asociace, který poukazuje na svobodu slova. "Věříme v to, že každý může vyjádřit svůj názor. Tak proč ne i hráči v podobných případech?" položil řečnickou otázku.

Kauza má ještě jeden rozměr. Podle právničky Danielle Parsonsové, kterou oslovil deník Telegraph, jde o citlivou záležitost i z pohledu pracovního poměru Özila v Arsenalu. Ve smlouvě může mít bod týkající se vystupování na sociálních sítích.

"Pokud by se ale jeho podmínky v klubu na základě veřejných vyjádření zhoršily, mohou být diskriminační z hlediska vyznání. Na druhou stranu klub může vnímat komentáře jako poškozující jeho reputaci a obchodní zájmy," doplnila.

Zatímco pro Čínu se stal osobní přítel tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyvrhelem, pro Ujgury je naopak fotbalista Arsenalu hrdinou. Při jejich protestech před čínskou ambasádou v Turecku se to jeho plakáty v rukou demonstrantů jen hemžilo.