Opakovačky v televizi nás poškozují, zuří Real. Přepněte si, vzkázal šéf ligy

Real Madrid neprožívá dobrou sezonu. Tradiční konkurent Barcelona je sice až pátá, ale ani fotbalovému "Bílému baletu" se dvakrát nedaří a hledí městskému rivalovi Atlétiku jen na záda. Prezident klubu Florentino Perez si navíc stěžuje, že tým poškozují i televizní záběry. Dostal se kvůli tomu do konfliktu se šéfem španělské ligy.

"Jsou proti nám zaujatí. Je řada momentů, kdy v našich zápasech neopakují důležité momenty," stěžoval si Perez. "Říkám to odjakživa, majitelé práv s námi zacházejí jinak než s ostatními kluby," naštvalo prezidenta Realu.

Ten měl problémy na podzim kromě častých bodových ztrát v domácí lize také na evropské scéně. Postup do jarní fáze Ligy mistrů si zajistil až v posledním kole skupinové fáze, když udolal Borussii Mönchengladbach.

Přestože Perez neuvedl žadný konkrétní příklad, kdy podle něj televize poškodila jeho tým, neodpustil si kritiku.

"Ten rozdíl, jak přistupují k Realu a jak k dalším klubům ve Španělsku, je opravdu obrovský, to snad vidí každý. Není to jen o opakování záběrů, ale i o komentáři. Snad nikdy nekomentují pro nás," rozčiloval se Perez. "Nikdy jsem se do tohoto tématu nenechal zatáhnout, ale je to zkrátka tak," dodal.

Real v posledním kole vyhrál 3:1 a posunul se na druhé místo tabulky španělské ligy, ve které ztrácí tři body na Atlético Madrid.

Na kritiku reagoval předseda La Ligy Javier Tebas a postavil se za majitele práv. "Pan prezident Madridu je především asi hodně zaneprázdněný projektem nové Superligy. Měl by mít lepší informace," svlažil Pereze.

Šéf soutěže se do Realu Madrid pustil neobvykle ostře. "Pokud si myslí, že nejsou objektivní, ať si prostě přepne na RMTV (klubová televize Realu Madrid). Tam jsou rozhodně objektivnější," neodpustil si ironickou poznámku.

Není to poprvé, co se do sebe prezidenti Realu a španělské ligy pustili v médiích. V minulosti se například dostali do sporu kvůli videorozhodčím v La Lize nebo snahám Barcelony a Realu hrát zamýšlenou evropskou superligu, elitní soutěž pro vybrané kluby. Perez je hlasitým propagátorem nové soutěže.