Ohlasy z Anglie: Souček byl na Anfieldu brilantní, ztělesnil odvahu West Hamu

Tomáš Souček odehrál na hřišti suverénního Liverpoolu výborný první poločas, brzy po přestávce ale musel kvůli problémům s přitahovačem z exponovaného utkání odstoupit. "Pro West Ham to byla velká rána," píší v Anglii.

Český záložník opět dostal příležitost v základní sestavě a tentokrát poprvé na pozici, na kterou je zvyklý z působení v pražské Slavii.

Manažer David Moyes konečně přišel na to, kde je Souček nejsilnější. Postavil ho do defenzivnějšího postavení vedle Declana Rice, kousek před ně naopak vytáhl kapitána Marka Nobleho.

Zároveň se ale Souček vytahoval až na hrot ve chvílích, kdy se Kladivářům podařilo dostat míč do křídelního prostoru. 192 centimetrů vysoký český středopolař měl za úkol v takových situacích doplňovat útočníka Michaila Antonia.

Členové trenérského štábu United si byli dobře vědomi, že Souček podobný zápřah fyzicky zvládne.

Přesvědčil je o tom zejména jeho běžecký výkon z minulého duelu na hřišti Manchesteru City, kde čtyřiadvacetiletý Čech naběhal více než 13 kilometrů, což nezvládl žádný jiný hráč West Hamu v posledních šesti letech.

Souček v prvním poločase na Anfield Road ve středu hřiště vynikal. Vyhrával hlavičkové souboje, pokrýval obrovské množství prostoru a zavíral cestičky, kudy chtěli obránci i středopolaři Liverpoolu dostávat do šancí ofenzivní klenoty Reds - Mohameda Salaha, Roberta Firmina i Sadia Maného.

"Lednová posila byla brilantní a ztělesňovala odvahu a bojovnost, kterou West Ham ukázal v první půli," napsal ve svém hodnocení britský server Standard a Součka za výkon ocenil nadprůměrnou známkou 7.

Dokonce osmičku český reprezentant obdržel od reportérů webu Football.london. Ti použili označení "man on a mission". Právě tak sebevědomě a s jasným určením cílů prý Souček zahájil duel na slavném stadionu proti absolutnímu hegemonovi současného anglického fotbalu.

"Skutečně se tomu odevzdal. Vyhrál pět vzdušných soubojů v první půli a hrál skvostně. Jeho odstoupení pouhé dvě minuty po začátku druhého poločasu bylo pro Moyesův tým obrovskou ránou. Byl velmi, opravdu velmi dobrý," napsali.

Podobně hodnotil Součkův přínos také manažer Hammers David Moyes.

"Myslím, že v prvním poločase byl báječný. Byla to pro nás velká ztráta, protože hlavně ve druhé půli jsme to neměli jak utáhnout. Chyběl nám," uvedl někdejší lodivod Manchesteru United.

Ten pro klubový web zadoufal, že Součkovo zranění nebude vážné. "Vypadá to na přitahovač nebo tříslo. Rád bych řekl, že to bylo střídání z preventivních důvodů, ale ne, bylo to opravdové zranění," uvedl s tím, že se český hráč poranil už během prvního dějství.

"Pokusil se dát dohromady na druhý poločas, věřili jsme, že s trochou štěstí by to mohl zvládnout. Ale nešlo to," dodal Moyes.

Po nerozhodném poločase 1:1 poslal Součkův náhradník Pablo Fornals hosty překvapivě do vedení. Kladiváře ale potopila chyba obvyklé opory, brankáře Lukasze Fabianského, který mezi nohama propustil spíše propagační střelu Salaha. V závěru pak Liverpoolu zajistil výhru Mané.

West Ham tak zůstává na sestupové osmnácté příčce. V dalším kole přivítá v sobotu odpoledne na domácím hřišti Southampton.